Nachtleven, events en horeca gaan opnieuw aan ketting

De pretsector betaalt het gelag voor de besmettingsrecords die de ziekenhuizen doen kraken in hun voegen.

'We moeten toegeven dat we verschalkt zijn door de besmettelijkheid van het virus', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) na afloop van het Overlegcomité van de federale en regionale topministers over strengere coronaregels. Die is ondanks eerdere tegengeluiden in allerijl vervroegd naar vrijdag door de snel verslechterende coronacijfers. Dagelijks zijn er meer dan 300 opnames en op intensieve zorg gaat het aantal covid-patiënten richting 700.

'De besmettelijke deltavariant maakt ons het leven moeilijk, we hebben tot 25.000 besmettingen per dag. En wellicht zit daar nog een veelvoud onder dat we niet zien. Ons gezondheidszorgsysteem begint te kraken. Onze huisartsen zijn aan het bezwijken onder een tsunami van mensen die zich moeten laten testen. Daarom grijpen we in.'

Thuiswerken

Het verplicht vier dagen per week thuiswerken wordt verlengd tot 19 december. Daarna kunnen mensen opnieuw twee dagen per week naar kantoor komen.

Nachtleven

Cafés en restaurants moeten tot een volgende bijeenkomst van het overlegcomité op 15 december om 23 uur dicht. Enkel tafeltjes van maximaal zes personen worden nog toegestaan. Staan mag niet. Discotheken moeten vanaf zaterdag drie weken dicht. Nachtwinkels moeten ook dicht om 23 uur.

Ook massa-events krijgen beperkingen opgelegd. Indoor moet iedereen zitten, met mondkapje en coronapas. Outdoor moeten bezoekers zich houden aan de afstandsregels. De professionele events krijgen als enige uitzondering nog respijt tot maandag om zich aan de nieuwe regels te houden.

Voor de horeca, events en het nachtleven komen er economische steunmaatregelen. De Vlaamse regering belooft tegen volgende week meer duidelijkheid.

Privéleven

Geen feesten meer die niet door een professioneel bedrijf zijn georganiseerd. Alleen begrafenissen en huwelijken zijn nog toegestaan- maximaal 50 man binnen en 100 buiten met coronapas en mondmasker. In privékring zijn er geen beperkingen, al wordt het gebruik van zelftesten aangemoedigd.

Sport

Zaalsport mag nog, maar zonder publiek. Een ouder mag wel zijn kind vergezellen. Buitensport - zoals het voetbal in eerste klasse - kan met publiek.

Onderwijs

De Vlaamse regering heeft na overleg met de onderwijssector ook strengere regels afgesproken. Fysiek contactonderwijs gaat door, maar het slot gaat op buitenschoolse activiteiten. Klasgroepen worden uit elkaar gehouden, wat betekent dat refters, studiezalen en naschoolse opvang zullen sluiten. Ook de quarantaineregels worden strenger: als binnen de zeven dagen drie leerlingen van dezelfde klas positief testen, moet heel de klas in quarantaine. Tot nu toe gold die regel pas vanaf vier leerlingen. Scholen mogen zelf preventief voor afstandsonderwijs kiezen. Er gaan ook centen naar ventilatie en luchtverversing. Ook voor de jeugd komen er bijkomende maatregelen, onder meer rond kampen en jeugdbeweging.

Testbeleid

Om het testen uit de handen van de huisartsen te nemen komen er testcentra waar mensen zonder afspraak een test kunnen laten afnemen.

Door de enorme viruscirculatie worden de huisartsen overspoeld door mensen die zich willen laten testen. Daarom wordt het parallel testcircuit verder uitgebouwd. Er komen testcentra waar mensen zonder afspraak een test kunnen laten afnemen. 'We werken aan nog maatregelen om de testcapaciteit overeind te houden en te garanderen dat de huisartsen het kunnen blijven trekken', aldus federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Derde prik

Zaterdag zitten de federale en regionale ministers van Volksgezondheid samen over de concrete aanpak van de vaccincampagne voor de herhalingsprik. De internationale praktijk - in onder meer Israël en het Verenigd Koninkrijk - wijst erop dat een derde prik onze bescherming tegen infectie, opname en overlijden stevig optrekt. Ook bij ons zijn de eerste effecten ervan te zien. In de rusthuizen - waar al flink geprikt is - valt het aantal uitbraken snel terug.

Intussen kregen 1,2 miljoen mensen met een verstoorde immuniteit, bejaarden en het zorgpersoneel een boosterprik. Tegen april volgend jaar moet elke Belg aan de beurt zijn geweest.

De gezondheidsministers beslissen zaterdag de volgorde waarin mensen aan de beurt zouden komen. Er wordt onder meer gekeken naar leraren en opvoeders in de kinderopvang waar door Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op aangedrongen wordt. Maar ook brandweer en politie liggen op tafel.