Negen grote bedrijven gaan vaccineren op het werk

Aperam in Genk is een van de negen bedrijven die binnenkort boostervaccins aanbieden op het werk.

Negen grote bedrijven doen mee aan een proefproject waarbij ze hun personeelsleden op het werk vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft het coronacommissariaat van de regering bekendgemaakt.

De 1.100 werknemers van Aperam, de producent van roestvast staal in Genk, kunnen binnenkort op het werk een boosterprik halen. Het bedrijf is een van de negen grote firma's in België die meedoen aan een proefproject waarbij bedrijven zelf coronaprikken zetten op de werkplek. 'Als alles goed gaat, starten we in de loop van volgende week al', zegt Geert Heylen, die aan het hoofd staat van de Genkse site.

Ook bij BASF in Antwerpen staan de diepvriezen al klaar om vaccins in te bewaren, meldt het chemiebedrijf in De Standaard. Naar verwachting kunnen daar dagelijks 180 personeelsleden een prik krijgen.

Lees meer Pfizer minder efficiënt tegen omikron, maar bescherming toch beter dan gevreesd

Het coronacommissariaat selecteerde negen grote bedrijven om te testen hoe vlot het toedienen van de coronavaccins op de werkplek verloopt. Deelnemende bedrijven moesten minstens 1.000 medewerkers hebben en een eigen medische dienst. 'En vooral: het moest gaan om bedrijven waar telewerk niet mogelijk is. Het kon niet de bedoeling zijn dat we personeelsleden naar het werk halen terwijl ze kunnen thuiswerken', zegt Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinatie.

Zoals griepprik

De overheid wil via het proefproject bekijken of het opportuun is om vaccinatie op het werk verder uit te rollen. 'We zijn benieuwd hoe vlot het verloopt en hoeveel weerklank de vaccinatiecampagne op het werk vindt', aldus Briat. Mogelijk biedt het project een blik op de toekomst. Mocht het coronavaccin jaarlijks een herhaling vereisen, dan wordt wellicht naar de bedrijven gekeken om die te zetten, net zoals dat voor de griepprik het geval is.

Wie doet mee? Aperam (Genk)

BASF (Antwerpen)

Arcelor (Gent)

Janssen Pharmaceutica (Beerse, Geel, Courcelles, Diegem)

GSK (Waver, Rixensart)

SCK (Mol)

AFGA (Mortsel)

Evonik (Antwerpen)

Solvay (Neder-over-Heembeek)