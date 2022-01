Nieuw onderzoek toont waarom omikron wellicht minder ziekmakend is

De omikronvariant van het coronavirus nestelt zich vooral in onze neus en keel en minder in de longen, waardoor een besmetting minder snel tot een ziekenhuisopname leidt.

Een nieuwe reeks laboratoriumstudies geeft meer inzicht in hoe omikron zich in ons lichaam gedraagt na een besmetting. Ze wijzen allemaal in dezelfde richting: het vermogen van omikron om zware schade aan te richten in onze longen en vervolgens andere organen aan te tasten is minder groot dan bij de deltavariant.

Het gaat om een zestal laboratoriumstudies die, onafhankelijk van elkaar, onderzochten hoe omikron zich gedraagt nadat het ons lichaam is binnegedrongen. Uit de onderzoeken blijkt dat de viruspartikels van de omikronvariant zich vooral in de neus en keel vasthechten en minder in de longen. Het zou verklaren waarom de muur van besmettingen zich minder vertaalt in ziekenhuisopnames en overlijdens, zoals in Zuid-Afrika het geval was.

Een Japans-Amerikaanse onderzoeksgroep infecteerde muizen en hamsters met omikron en met vorige varianten. De met omikron besmette dieren hadden minder longschade, verloren minder gewicht en hadden een kleinere kans op overlijden. 'Dit is erg verrassend en duidelijk een ander resultaat dan bij eerdere varianten', zei Michael Diamond, een viroloog aan de universiteit van Washington en coauteur van de studie.

Het laboratorium van professor virologie Johan Neyts (KU Leuven) kwam tot dezelfde conclusie. De virale lading in de longen van hamsters met omikron was veel lager. Een mogelijke verklaring is volgens Neyts dat omikron vooral de bovenste luchtwegen infecteert, de neus, de keel en de luchtpijp. 'Het beeld van een ziekte die zich vooral in de bovenste luchtwegen manifesteert, wordt almaar pertinenter', zegt de bioloog Roland Eils van het Berlijnse Institute of Health.

Overdrive

Wetenschappers hebben een theorie waarom omikron de longen minder aantast. Het coronavirus komt ons lichaam binnen via de neus en de mond, maar bij milde infecties reiken de partikels niet verder dan de keel. Het is pas als het virus zich in onze longen nestelt dat ernstige schade kan worden aangericht. In het slechtste geval gaat ons afweersysteem in overdrive en ontstaat een cytokinestorm, die van de longen overslaat op andere organen en ook bloedklonters kan doen ontstaan.

Uit onderzoek van de universiteit van Cambridge blijkt dat omikron zich minder snel vastbindt aan een specifiek eiwit op de longcellen, TMPRSS2. Het is onder meer via dat eiwit dat het virus de longen infecteert. Omikron zou er daardoor minder makkelijk dan delta in slagen om die cellen te besmetten. Cellen in de bovenste luchtwegen dragen dat specifieke eiwit niet of minder, wat zou verklaren waarom omikron zich daar makkelijker vasthecht.