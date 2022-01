Nieuwe regels over testen en quarantaine van kracht

Elke dag in december 2021 werden tot 90.000 PCR-testen en 25.000 antigeentesten per dag afgenomen. Uit modellen blijkt dat het aantal besmettingen in de komende dagen en weken nog zal toenemen, onder invloed van de omikronvariant (zie inzet). Omdat de druk op de testcentra en de labo's daardoor onhoudbaar wordt, en een te groot aantal mensen in quarantaine moest, veranderen het quarantainebeleid en de teststrategie maandag. PCR-tests blijven voorbehouden voor wie symptomen heeft. Wie een boosterprik kreeg, moet niet meer in quarantaine.