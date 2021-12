Nieuwe studies suggereren dat omikronvariant minder ziek maakt

In het Verenigd Koninkrijk komen er geen extra coronamaatregelen met eindejaar ondanks een piek in nieuwe besmettingen.

Twee gerenommeerde Britse wetenschappelijke instituten besluiten op basis van veldonderzoek dat mensen na een infectie met de omikronvariant minder snel in het ziekenhuis belanden.

Een nieuwe dag, een nieuw recordaantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag heeft de Britse gezondheidsdienst NHS op 24 uur 120.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd - evenveel als in de stad Brugge inwoners zijn. De nieuwe besmettingspiek wordt toegeschreven aan de snel oprukkende omikronvariant - met donderdag 17.000 nieuwe geregistreerde gevallen.

Antistoffen

De Britse cijfers tonen nog eens aan hoe goed de omikronvariant uitgerust is om zich snel onder de bevolking te verspreiden. Zelfs als mensen gevaccineerd of eerder besmet zijn - omdat omikron deels aan antistoffen weet te ontsnappen. Minder bekend is de kracht van omikron om mensen ziek te maken en - vooral - om ze in het ziekenhuis te doen belanden. In nieuw Brits onderzoek lijkt omikron opnieuw een stuk van zijn geheimen prijs te geven. Dat is ook voor ons land van belang, omdat de politiek nog altijd niet goed weet hoe ze de situatie moet inschatten en hoe streng de coronaregels dus moeten zijn.

Belangrijk, het gaat om studies met conclusies over mensen die in de fysieke wereld besmet zijn geraakt met omikron of gehospitaliseerd zijn. Die worden hoger ingeschat dan onderzoek in de proefbuis waarbij bloed van gevaccineerde of eerder geïnfecteerde mensen wordt blootgesteld aan de virusvariant. Dergelijk onderzoek leidt meestal tot een vrij accurate inschatting van de impact van een virus, maar wordt altijd met voorbehoud gepubliceerd omdat een menselijk immuunsysteem veel meer is dan antistoffen.

De Britse minister voor Volksgezondheid Sajid Javid keek reikhalzend uit naar de studie van zijn eigen gespecialiseerde gezondheidsinstelling, de UK Health Security Agency (UKHSA). Die komt tot de conclusie dat mensen na besmetting met omikron 50 tot 70 procent minder kans hebben in het ziekenhuis te belanden dan na infectie met andere varianten zoals delta. Die veroorzaakte de voorbije maanden een nieuwe opnamepiek op onze intensieve zorg, maar is over zijn hoogtepunt.

Het onderzoek lijkt te bevestigen dat vaccinaties en eerdere infecties helpen tegen omikron. Het is onduidelijk of omikron minder ziekmakend is, of of de variant rondgaat in een bevolking die na bijna twee jaar pandemie door opgebouwde basisimmuniteit gewoon beter bestand is tegen het coronavirus.

Effect boosterprik

Tegelijk is er ook minder goed nieuws. Ook al is duidelijk dat een boosterprik ons opnieuw beter beschermt tegen infectie door omikron, tien weken na de booster lijkt die bescherming alweer te zakken. Dat is een tegenvaller in de strijd tegen de pandemie, omdat het virus zo kan blijven besmetten en opnieuw infecteren, al maakt omikron ons minder ziek.

Wetenschappers stellen dat een minder agressief omikron niet noodzakelijk minder druk gaat zetten op onze ziekenhuizen en intensieve zorg. Bij een besmettingsexplosie zijn er nog altijd te veel kwetsbare en ongeprikte mensen om de zorg zonder kleerscheuren door de winter te loodsen. Bovendien, zeggen de onderzoekers nog, is onzeker wat gaat gebeuren als omikron ook oudere mensen besmet. De opnames zijn nu hoofdzakelijk nog jongere mensen, bij wie omikron zich eerst begon te verspreiden.

Druk op ziekenhuizen

De studie ligt in lijn met gelijktijdig verricht Schots onderzoek en een door het gereputeerde Imperial College London rond de vermaarde epidemioloog Neil Ferguson.

'Onze analyse toont een bescheiden daling van het risico op ziekenhuisopname door omikron tegenover delta', zegt Ferguson op de website van het Imperial College.

'Maar die kleine winst wordt wel wat uitgevlakt door verminderde werkzaamheid van vaccins tegen infectie door omikron. Door de hoge besmettelijkheid van omikron blijft de kans groot dat de ziekenhuizen onder druk komen te staan als het aantal besmettingen blijft groeien in het ritme van de voorbije weken.