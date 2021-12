Omikron begint aan zijn Belgische opmars

De omikronvariant van het coronavirus is al langer in ons land aanwezig dan gedacht. De vrees is dat hij mensen sneller en gemakkelijker besmet. Het is nog onduidelijk in welke mate de vaccins standhouden.

De omikronvariant is al minstens sinds 21 november en wellicht al langer in ons land, blijkt uit nieuw onderzoek. Op die dag testte een Belg positief op de variant die in Zuid-Afrika werd ontdekt. Wetenschappers gaan ervan uit dat zich intussen ook besmettingen met de variant in België hebben voorgedaan. Al minstens 18 infecties zijn geregistreerd, maar dat is een ruime onderschatting omdat slechts een beperkt aantal cases onderzocht wordt.

De essentie De omikronvariant is al minstens 18 keer in ons land opgedoken.

Experts vrezen dat de variant besmettelijker is en opgebouwde immuniteit gemakkelijker kan omzeilen.

De cruciale vraag is in welke mate de bescherming van de vaccins afneemt.

Omikron boezemt om twee redenen schrik in. De eerste is het ongewoon hoge aantal mutaties tegenover het 'originele' virus uit Wuhan, waarvan 32 op het krooneiwit, de enterhaak waarmee het virus ons lichaam binnendringt. 'De plek waar de mutaties zich voordoen lijkt erop te wijzen dat het virus besmettelijker zal zijn, maar wellicht ook knaagt aan de werkzaamheid tegen de vaccins', zegt viroloog Xavier Saelens (UGent).

Een tweede reden is de snelle opmars van omikron in Zuid-Afrika en in eerste instantie in Gauteng, economisch veruit de belangrijkste provincie van het land. Een golf die aangedreven was door de deltavariant was er uitgeraasd. Maar nu neemt het aantal vastgestelde infecties er sneller toe dan ooit (zie grafiek). Amper een vierde van de Zuid-Afrikanen is gevaccineerd, maar door de hoge dodentol in het land leeft het vermoeden dat haast de volledige bevolking intussen al besmet is geraakt met het coronavirus.

'Dat mensen opnieuw zo gemakkelijk besmet raken, wijst erop dat omikron zowel de door natuurlijke infectie als de door vaccinatie opgebouwde immuniteit kan omzeilen', zegt de biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven). Bevestiging vindt hij in nieuwe Britse cijfers. Omikron is daar nu goed voor 1,4 procent van de onderzochte besmettingen, een verdubbeling in een paar dagen tijd. 'Als het zo doorgaat, is omikron er tegen het einde van de maand dominant.'

Niet weerloos

Een variant die én besmettelijker is én de bescherming door vaccins minstens deels kan omzeilen is zorgwekkend. Toch zegt viroloog Steven Van Gucht, verbonden aan het wetenschappelijk instituut Sciensano, nog niet te panikeren. 'De situatie in Zuid-Afrika is niet zomaar over te zetten naar Europa omdat delta er was uitgeraasd. Wij kampen nog altijd met een deltagolf, en het valt nog te bezien of omikron delta kan verdringen.'

Het wijst erop dat omikron zowel de door besmetting als door vaccinatie opgebouwde immuniteit kan omzeilen. Tom Wenseleers Biostatisticus KU Leuven

Als omikron ons immuunsysteem gemakkelijker kan verschalken, kan het virus weer meer mensen besmetten. Maar we zijn niet weerloos tegen de variant. De afweer die dankzij de vaccinatie wordt opgebouwd, bestaat uit verschillende lagen. De antistoffen, die de eerste laag vormen, zullen het virus minder snel afblokken, waardoor mensen toch besmet raken.

Tweede afweergordel

Maar ons lichaam beschikt met T-cellen over een tweede afweergordel, die eveneens door het vaccin wordt versterkt. De T-cellen houden een besmetting dan wel niet tegen, ze zorgen ervoor dat we niet ernstig ziek worden. De verwachting is dat die tweede verdedigingsgordel bij de meeste mensen ook tegen omikron zijn werk blijft doen.

Ugur Sahin, de man achter het vaccin van BioNTech-Pfizer, verklaarde aan het Duitse Handelsblatt dat zijn middel mensen naar verwachting blijft beschermen tegen een zwaar ziekteverloop. Hij voegde er wel aan toe dat de vaccins op een bepaald punt geüpdatet moeten worden, zodat ze niet alleen beter beschermen tegen een zwaar verloop, maar ook tegen besmetting.

De situatie in Zuid-Afrika is niet zomaar over te zetten naar Europa. Wij kampen nog altijd met een deltagolf, en het valt nog te bezien of omikron delta kan verdringen. Steven Van Gucht Viroloog Sciensano

BioNTech-Pfizer gaf eerder al aan dat het binnen honderd dagen een aangepast vaccin kan klaarhebben. Maar om het op grote schaal te produceren en in te spuiten bij honderden miljoenen mensen is natuurlijk meer tijd nodig. Intussen leeft de hoop dat boosters de immuniteit genoeg kunnen opkrikken zodat de vaccinatie voldoende bescherming blijft bieden.

Wet van de grote getallen

Toch heeft zelfs de kleinste daling van de bescherming die de vaccins bieden gevolgen. Als het virus gemakkelijker mensen kan besmetten en dat op grote schaal gebeurt, geldt de wet van de grote getallen. Als meer mensen besmet raken, worden er ook meer ziek en belanden er ook meer in het ziekenhuis.

Onderzoek moet de komende weken duidelijk maken in hoeverre omikron gevaarlijker is dan delta. Een groep rond de Leuvense viroloog Piet Maes heeft een stukje omikron geïsoleerd en stelt dat bloot aan gevaccineerd bloed. Dat moet informatie geven over de werking van de vaccinaties. Al blijft dat maar een labotest en kan het virus zich in de realiteit nog altijd anders gedragen.