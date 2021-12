Omikron dit weekend al dominante variant in ons land

De omikronvariant van het coronavirus is al goed voor 41 procent van de vastgestelde besmettingen, dit weekend wordt hij dominant. Het aantal besmettingen zal daardoor wellicht weer toenemen.

In onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken is de omikronvariant van het coronavirus al dominant, vanaf dit weekend is hij dat naar verwachting ook in ons land. Dat zei viroloog Steven Van Gucht, verbonden aan het wetenschappelijke instituut Sciensano, vrijdag op een persconferentie.

Het aantal coronabesmettingen in ons land neemt nochtans snel af. De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 7.472 infecties vastgesteld, 36 procent minder dan een week eerder. Achter die afname gaat een dubbele dynamiek schuil. Het aantal besmettingen met de nu nog dominante deltavariant neemt veel sneller af, het aantal besmettingen met omikron neemt toe.

De essentie Omikron is goed voor 41 procent van de besmettingen in ons land, dit weekend wellicht voor meer dan de helft.

De coronacurves dalen nu, maar de opmars van omikron zal leiden tot weer meer besmettingen.

Hoe zwaar de nieuwe golf wordt, hangt af van de snelheid van de boostercampagne en ons gedrag.

Momenteel zijn 3.000 van de vastgestelde infecties besmettingen met omikron. Vorige week waren dat er slechts 700. Het gaat dus om een verviervoudiging in een week tijd. De omikronvariant slaagt er beter dan delta in de door vaccinaties of besmetting opgebouwde immuniteit te omzeilen waardoor hij zich sneller kan verspreiden.

Stijgende curves

De verwachting is dat de besmettingscurves door de opmars van de omikronvariant op korte termijn opnieuw beginnen te stijgen. Wanneer dat precies gebeurt, durft Van Gucht niet te zeggen. Tijdens de kerstvakantie wordt traditioneel minder getest, waardoor we pas na Nieuwjaar echt goed zicht kunnen krijgen op de situatie.

Verschillende studies geven aan dat met omikron minder mensen in het ziekenhuis belanden dan met delta. 'De studies lopen wat uiteen, gaande van 30 tot 80 procent minder kans op een opname', zegt Van Gucht. 'Als doorsnee zou je kunnen zeggen dat er 50 procent minder kans is op een opname.'

Als de kans op een opname 50 procent kleiner is, maar er 50 procent meer besmettingen zijn, dan worden er nog altijd evenveel mensen opgenomen in het ziekenhuis. Steven Van Gucht Viroloog

Op zich is dat goed nieuws, al blijft de vraag hoeveel besmettelijker omikron is dan delta. 'Als de kans op een opname 50 procent kleiner is, maar er 50 procent meer besmettingen zijn, dan worden er nog altijd evenveel mensen opgenomen in het ziekenhuis', zei Van Gucht.

Golf in ziekenhuizen

De ziekenhuizen kunnen zich dan ook maar beter voorbereiden op een nieuwe golf van opnames. Hoe erg die golf wordt, hangt af van de snelheid waarmee de boostervaccins worden gezet en mensen hun contacten beperken.