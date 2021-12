Omikron dwingt overheden quarantainebeleid te herzien

Het Sint-Pietersplein in Rome.

Landen versoepelen wereldwijd hun quarantainebeleid om te voorkomen dat een golf van omikronbesmettingen essentiële diensten en bedrijven platlegt. België zal ten vroegste tijdens het volgende Overlegcomité op basis van advies van experts een beslissing nemen.

'We weten dat elke besmette Italiaan gemiddeld tussen vijf en tien dichte contacten heeft gehad. Over twee weken zullen naar verwachting 1 miljoen mensen besmet raken met corona. Dat zou betekenen dat 5 à 10 miljoen Italianen dan in quarantaine moeten. Dat is simpelweg niet mogelijk.'

Nino Cartabellotta, de directeur van het Italiaanse onderzoeksinstituut Gimbe, dat het coronavirus monitort, waarschuwde in een radio-uitzending voor de gevolgen van een onaangepaste quarantainestrategie. Andere virologen volgen zijn redenering. Nu de besmettelijkere omikronvariant terrein wint, verwachten ze dat het aantal besmettingen de komende tijd flink zal stijgen.

Wereldwijd zoeken overheden door de snelle verspreiding van omikron een nieuwe balans tussen een verantwoordelijk quarantainebeleid en het openhouden van essentiële economische sectoren. Tijdens een steile omikrongolf dreigen veel mensen in quarantaine en isolatie te moeten. Als dat er te veel zijn, kunnen bedrijven en essentiële diensten in de problemen komen.

Tijdens de vierde golf - toen de deltavariant nog dominant was - haperden verschillende sectoren al door het quarantainebeleid. De zorg kampte met hoge uitval, waardoor er onvoldoende medisch personeel was om alle intensievezorgbedden te bemannen. Bij de NMBS zat bij momenten zoveel personeel thuis door ziekte of quarantaine dat niet alle treinen nog konden rijden.

Bij ons blijft het voorlopig zo dat mensen na besmetting tien dagen in quarantaine moeten.

Bijsturing

Om die scenario's te voorkomen, versoepelt de Italiaanse regering nu de isolatie- en quarantaineregels voor mensen die gevaccineerd zijn én een boosterprik hebben gekregen. Na een hoogrisicocontact hoeven zij niet meer in quarantaine. Andere landen hebben hun beleid eerder ook al bijgestuurd. De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC schrapte de quarantaine na een hoogrisicocontact voor asymptomatische gevaccineerden en wie positief test, mag al na vijf dagen uit isolatie, in plaats van tien.

In Europa verkortte Spanje de isolatie voor besmette gevaccineerden van tien naar zeven dagen. De Fransen zouden nog deze week met aangepaste regels komen en mikken op de invoering van een strenge vaccinatiepas. En ook in Portugal loopt het debat over een inkorting van de quarantaineperiode.

Wat doet België?

Bij ons blijft het voorlopig zo dat mensen na besmetting tien dagen in quarantaine moeten. Ook mensen die geen symptomen hebben maar wel in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, moeten zich afzonderen tot ze een negatieve test hebben afgelegd.

‘De isolatie- en quarantaineregels worden bekeken’, zegt de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), net als de situatie van de huisartsen overigens. De verwachting is dat onze eerste lijn van de gezondheidszorg straks overstroomd wordt door een golf van mensen die besmet zijn.

Advies

Het Overlegcomité van de federale en regionale ministers vroeg de wetenschappelijke adviescomités rond volksgezondheid (RAG en RMG) vorige week de evolutie van de epidemie dag na dag te volgen. Hun evaluatie wordt doorgestuurd naar coronacommissaris Pedro Facon die alles zal bundelen voor het Overlegcomité volgende week. ‘Als de wetenschappers van oordeel zijn dat een aanpassing van de isolatie en de quarantaine zich opdringt, dan zullen ze dat ook voorstellen in hun adviezen’, klinkt het bij Vandenbroucke. Nieuwe quarantaineregels moeten wel bevestigd worden door de negen Belgische ministers van Volksgezondheid op een vergadering, de interministeriële conferentie.