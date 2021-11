Oostenrijk voert lockdown in voor niet-gevaccineerden

De maatregel geldt voorlopig tien dagen en treft ongeveer twee miljoen mensen. Schallenberg had vorige week al duidelijk gemaakt een lockdown voor gevaccineerden niet wenselijk te vinden. Die groep zou dan gedupeerd worden omdat anderen aarzelen over vaccins.

Oostenrijk heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent. Schallenberg noemde dat vorige week 'beschamend laag'. 'Indien de vaccinatiegraad blijft zoals die is blijven wij steken in een vicieuze cirkel van besmettingen', zei hij zondag. Schallenberg kondigde nog aan dat er zeer consequente steekproefgewijze controles komen en dat bestraffing van inbreuken navenant zal zijn.

De afgelopen weken zijn de coronaregels in Oostenrijk al stelselmatig strenger gemaakt. Sinds deze week is het 2G-beleid van kracht. Alleen gevaccineerden of genezen coronapatiënten mogen binnen in cafés, restaurants, bij kappers en op evenementen met meer dan 25 personen. Een negatieve coronatest volstaat niet. Sinds begin november geldt ook een 3G-regel, die niet-gevaccineerde werknemers verplicht geregeld een negatieve test voor te leggen.