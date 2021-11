Vier dagen thuiswerk tot 12 december, daarna drie

Volg de persconferentie van het Overlegcomité live vanaf 19u

Mondkapjes in horeca

Zoals verwacht komt er opnieuw een mondkapjesplicht in de horeca, tenzij mensen neerzitten om te eten en drinken. Nu is de regel nog dat alleen personeel mondmaskers moet dragen, voor klanten volstaat het voorleggen van de coronapas. Die zal nog altijd nodig zijn, maar niet langer volstaan om het mondkapje af te zetten.

Opvallend: ook bij het dansen moeten mensen voortaan een mondkapje dragen. Op elke plaats waar veel mensen samenkomen - van danscafés tot concerten in het Sportpaleis - worden de coronapas én mondkapjes de regel. Er wordt wel een opening gelaten voor disco's en nachtclubs: daar moet je een coronapas en een negatieve zelftest van de dag zelf kunnen voorleggen, of zoals elders een coronapas tonen en een mondkapje dragen.

Vanaf 10 jaar

Mondkapjes worden in openbare binnenruimtes verplicht vanaf 10 jaar. Nu is dat 12 jaar. Het onderwijs valt wel buiten de nieuwe regeling: de bevoegde deelstaten mogen zelf de leeftijdsgrens bepalen vanaf wanneer leerlingen mondkapjes moeten opzetten.

Tegen de lente - maart of april - moet iedereen in ons land ook een derde boosterprik hebben gekregen. De negen ministers van Volksgezondheid komen tegen 27 november met een plan om dat concreet te realiseren. Uit onderzoek blijkt almaar duidelijker dat een derde prik bescherming tegen ziekte en ook tegen besmetting en het doorgeven van het virus opkrikt. Op langere termijn is dat belangrijk, nu de hoge viruscirculatie in ons land veel doorbraakinfecties (gevaccineerde mensen die besmet worden en het doorgeven) veroorzaakt en tot te veel opnames in het ziekenhuis leidt.