Overlegcomité komt morgen bijeen over strengere coronaregels

De federale en regionale topministers buigen zich vrijdagochtend al opnieuw over strengere coronaregels. Een expertenrapport stelt forse verstrengingen voor, maar het is verre van zeker dat die het allemaal halen.

Coronacommissaris Pedro Facon kreeg de opdracht een nieuw advies klaar te stomen met een update over de stand van de pandemie en met opties voor verdere verstrengingen. Facon baseert zich voor zijn rapport op een analyse van de corona-experten van GEMS. Die analyse is klaar en de krachtlijnen ervan zijn aan de redactie van De Tijd als correct bevestigd.

Volgens de kranten van SudInfo stellen de experts voor om de kleuter- en basisscholen tien dagen voor de start van de kerstvakantie te sluiten. Voor het secundair wordt gepleit voor afstandsonderwijs waarbij leerlingen één dag per week fysiek naar school mogen komen. Er is ook sprake van uitbreiding van de mondkapjesplicht tot 6 jaar - niet alleen op school maar overal waar dat verplicht is.

Voorts is het voorstel alle binnen - en buitenevents te schrappen, de horeca vanaf 20 uur 's avonds te sluiten en terug te keren naar de contactbubbel van vijf personen in de privésfeer.

Facon stelt in een reactie op sociale media dat het advies van de experts slechts onderdeel is van het dossier dat hij aan de politiek gaat overmaken. 'Zoals voorzien zal ik het dossier, waar het GEMS-advies deel van is, overhandigen aan de premier en aan de ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Ik ben verbaasd en ontgoocheld dat een advies dat ik om 12.41 uur ontving nu al in de media circuleert.'