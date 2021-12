Pfizer: 'Coronapil beschermt ook tegen omikronvariant'

Volgens Pfizer was binnen de 28 dagen van de behandeling geen enkele testpersoon die paxlovid kreeg, overleden en belandde maar 0,7 procent in het ziekenhuis. Van wie een placebo kreeg, was 6,5 procent in het ziekenhuis beland of overleden. Omgerekend komt dat op een beschermingsgraad van 89 procent, vergelijkbaar met wat Pfizer in een eerdere, kleinschaligere studie had geconcludeerd.