Prikplicht waart weer door de Wetstraat

In Oostenrijk was er veel protest toen het Europese land besliste vaccinatie tegen het coronavirus te verplichten.

Via een omweg is de verplichte prik tegen het coronavirus terug. De Open VLD van premier Alexander De Croo pleit voor de invoering van een vaccinatiepas om toegang tot het publieke leven te krijgen.

Coronacommissaris Pedro Facon plant tegen midden januari een rapport over de pro's en contra's van een prikplicht voor volwassenen of alternatieve systemen. Die opdracht kreeg hij vorige week op het Overlegcomité van de federale en regionale topministers. Dat kreeg door een boze cultuursector een turbulent staartje.

Mediaoffensiefje

De Vlaamse liberalen komen in afwachting met een mediaoffensiefje over de prikplicht. In De Zondag zei premier Alexander De Croo dat hij de vaccinatieplicht het overwegen waard vindt.

Dat is een opmerkelijke wijziging van zijn standpunt. De Croo kreeg het midden november aan de stok met zijn politieke schaduw, PS-voorzitter Paul Magnette, over de vaccinatieplicht. De Croo vond dat getuigen van politieke luiheid. Magnette wilde een prikplicht voor iedereen, in plaats van de vaccinatie te verplichten voor het zorgpersoneel alleen, zoals de federale regering beslist had. Dat leidde tot een regeringscrisis.

De Croo spreekt van voortschrijdend inzicht door de situatie op intensieve zorg. Een kleine groep ongevaccineerden - iets meer dan een op de tien van de volwassen Belgen is niet gevaccineerd - neemt verhoudinggewijs veel meer bedden op intensieve zorg in.

Maandag pleitte Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in De Morgen voor een 1G-model. Alleen wie gevaccineerd is, zou binnen mogen in cafés en restaurants en bij sportwedstrijden, culturele voorstellingen en alle andere vormen van events met publiek.

Prikplicht

Dat komt zo goed als neer op een prikplicht, omdat ongevaccineerden bijna volledig buiten de samenleving worden gezet. Lachaert houdt vol dat de verplichte prik praktisch onhaalbaar is en indruist tegen de liberale principes. Hij noemt de 1G-pas de beste oplossing, met een overgangsperiode waarbij een bewijs van genezing ook nog volstaat.

De 1G van Lachaert is overigens niet hetzelfde als wat internationaal geldt. 1G staat academisch voor iedereen getest - of mensen nu geprikt zijn, niet gevaccineerd of de ziekte hebben doorgemaakt. De Duitse viroloog Christian Drosten van het Berlijnse Charité-ziekenhuis pleitte afgelopen weekend in de Süddeutsche Zeitung voor een 1G zoals Lachaert wil.

Die G is in de versie van Drosten de afkorting van geboosterd. Mensen die onlangs een oppepprik hebben gekregen, dragen volgens de viroloog waarschijnlijk minder bij aan de verspreiding en zijn ook beter beschermd tegen zware ziekte en hospitalisatie. 'Bij de deltavariant is 2G en 3G misschien voldoende, maar nu schrijft omikron de regels', zei Drosten.

Besmettingsexplosie

De omikronvariant van het coronavirus - bij ons goed voor 60 procent van de besmettingen - leidt overal vrij snel na de eerste detectie tot een besmettingsexplosie. Het is nog onduidelijk hoe zwaar die onze zorg de komende weken zal belasten.

Er zijn signalen dat na enkele vaccinatie- en infectierondes een basisimmuniteit ontstaat. De impact op de zorg kan dus ook meevallen, al zijn er nog veel kwetsbare en ongevaccineerde mensen. Bij een zware besmettingsgolf zullen veel mensen die cruciaal zijn voor onze samenleving en economie in quarantaine moeten.

Bij ons geldt nu een 3G-coronapas: 'gevaccineerd, genezen of getest'. Bij 2G verdwijnt de testoptie. De redenering, zoals bij de 1G die Lachaert voorstelt, is dat je de zorg daar beter mee beschermt. Als gevaccineerden en ongevaccineerden elkaar binnenskamers op publieke plaatsen niet kunnen ontmoeten, neemt het risico op een besmetting en eventuele hospitalisatie van ongevaccineerden af. Het risico op een infectie en een ziekenhuisopname is grote voor wie niet geprikt is.

Imperfect voor bestrijden pandemie

Niet alle wetenschappers zijn even wild van coronapaspoorten. Ze voorkomen wellicht besmettingen, blijkt uit onderzoek van onder meer de Technische Universiteit Delft in Nederland, maar ze zijn imperfect om de pandemie te beheersen.

De meeste besmettingen voorkom je door 1G in zijn pure vorm: iedereen vooraf testen. Maar dat is een logistieke en financiële nachtmerrie. Bij 2G, 3G en 1G in de versie Lachaert blijven mensen die positief testen door de mazen glippen. Ook wie gevaccineerd of genezen is, weet niet of hij wanneer hij een event bezoekt vrij is van het virus. Alleen een PCR-test kan dat bevestigen.

Momenteel heeft één Europees land - Oostenrijk - beslist vaccinatie te verplichten.

Momenteel is er maar één Europees land dat beslist heeft een prikplicht op te leggen: Oostenrijk. Frankrijk maakte maandag bekend de 1G-pas in te voeren voor de horeca. In andere landen beperkt de prikplicht zich net zoals bij ons tot de zorg en een aantal andere beroepscategorieën.

