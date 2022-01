Quarantaine in basisschool pas vanaf vier besmettingen

De quarantaineregels voor het lager onderwijs worden soepeler. Voortaan ligt de drempel op vier in de plaats van twee besmettingen in één klas. Dat wordt bevestigd aan De Tijd.

De leerlingen van een klas in een basisschool zullen vijf dagen in quarantaine moeten zodra in die klas vier besmettingen zijn vastgesteld. Dat is een versoepeling van de regels: vandaag ligt de drempel op twee besmettingen. Door de stijgende besmettingscijfers leidde dat tot onwerkbare situaties. Sinds eind november moesten tal van scholen de deuren sluiten.

'Als we die regel aanhouden met de veel besmettelijkere omikronvariant is ons onderwijs in één week dicht', zei Inge Van Trimpont, de directeur van de CLB’s in het Gemeenschapsonderwijs (GO!), woensdagochtend, bij de oproep van de CLB's om geen volledige klassen meer te sluiten bij 'enkele besmettingen'.

Gevaccineerd

Voor leerlingen in het secundair onderwijs gelden dezelfde regels als voor de oudere - en dus grotendeels gevaccineerde - bevolking. Die regels werden dinsdag al versoepeld. Wie volledig gevaccineerd is - in de feiten komt dat neer op mensen die hun boosterprik al gekregen hebben - moet na een hoogrisicocontact niet meer in quarantaine of een PCR-test ondergaan. En wie amper klachten heeft en koortsvrij is na een coronabesmetting, mag voortaan na zeven in plaats van tien dagen uit isolatie gaan.