Raad van State: van tandeloze tijger tot gesel van de regering...

Het arrest waarin de Raad van State de sluiting van de cultuursector opheft, maakt duidelijk dat het Overlegcomité nieuwe maatregelen voortaan goed moet motiveren. ‘De overheid kan niet zomaar beslissen.’

Het gebeurde nog maar zelden dat de Raad van State een coronamaatregel van de overheid schrapte. Het hoogste administratieve rechtscollege van ons land was tijdens de pandemie overwegend mild voor de overheid wanneer belangengroepen of burgers een overheidsbesluit probeerden aan te vechten. Talrijke verzoekers zagen hun procedure op de lange baan geschoven omdat de Raad van State hun zaak ‘niet hoogdringend’ vond.

De essentie De Raad van State was eerder altijd opvallend mild voor de coronamaatregelen van de overheid.

Daarin lijkt het arrest over de cultuursector verandering te brengen.

De Raad van State eist dat de overheid maatregelen telkens onderbouwt met wetenschappelijke argumenten.

De uiterst dringende noodzakelijkheid is een uitzonderingsprocedure voor zaken waarin zelfs de gewone schorsingsprocedure te laat zou komen om het nadeel op te vangen. Theatermaker Mathieu Pinte kon dat maandag wél hard maken, oordeelde de Raad. Zijn eindejaarsvoorstelling ‘Demain, c’était mieux’ kon plots niet doorgaan door de beslissing van het Overlegcomité. Alle kosten waren al gemaakt. ‘Zijn economisch nadeel werd aanvaard als argument’, zegt grondwetspecialist Toon Moonen (Ugent).

Te formalistisch

De Raad van State kreeg tijdens de coronacrisis het imago van een tandeloze tijger, omdat hij hoogdringende schorsingsverzoeken vrijwel standaard verwierp. ‘Zeker in het begin van de pandemie kreeg de politiek ruime marge. De Raad verwierp verzoeken, terwijl je juist snel moest handelen door de korte duur van de maatregelen’, zegt grondwetsexpert Patricia Popelier (UAntwerpen).

Volgens de Raad van State maakt de overheid onvoldoende duidelijk waarom de hele cultuursector moet sluiten.

Critici menen dat de Raad die procedure in het verleden soepeler had moeten toepassen en gedurfder had moeten zijn. 'Dat de Raad zich niet heeft uitgesproken tegen de avondklok heb ik nooit goed begrepen', zegt Kati Verstrepen van de Liga voor de Mensenrechten. 'Dat was een ernstige vrijheidsbeperking, terwijl er een minder ingrijpend alternatief was: het samenscholingsverbod.'

‘Ik vond ook dat de Raad een te formalistische houding had', zegt Popelier. 'Gaandeweg is daar verandering in gekomen. De Raad van State heeft al een aantal keer bijgestuurd, onder meer bij het verbod op de erediensten.'

De Raad van State speelt zijn corrigerende rol nu opnieuw door te oordelen dat de sluiting van de theaters disproportioneel was. Het arrest hecht er veel belang aan dat de expertengroep GEMS in haar jongste advies aan de regering niet noodzakelijk een sluiting van de cultuursector naar voren schuift.

De experts beschrijven een scenario waarin de culturele sector open kan blijven volgens de geldende protocollen - maximaal 200 bezoekers, mondmaskers en ventilatiemaatregelen. Bij stijgende besmettingscijfers zou dan wel een strengere lockdown volgen. Volgens de Raad van State maakt de overheid onvoldoende duidelijk waarom de hele sector dan toch moet sluiten.

Luid protest

Het is de eerste keer dat een corona-arrest van de Raad van State zulke drastische gevolgen heeft. Vermoedelijk voelde de Raad zich gesteund door het luide protest in de samenleving. Niet alleen was er een grote betoging van de kunstsector in Brussel, zelfs politici uit regeringspartijen en virologen konden of wilden de beslissing van het Overlegcomité achteraf niet meer verdedigen. Popelier: ‘In het begin had de samenleving nog veel vertrouwen in de politiek. Dat is nu minder, waardoor de Raad van State meer ruimte krijgt voor interpretatie.’

Het arrest over de cultuursector motiveert andere organisaties om ook naar de Raad van State te trekken. De wielerbond wil weer publiek langs de zijlijn en Voetbal Vlaanderen overweegt een juridische procedure. 'Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen naar de bioscoop kan, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein mag staan', zegt Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen.

Stilzitten op een stoeltje

Specialisten denken niet dat anderen voortaan makkelijker hun gelijk halen bij de Raad van State. 'Een dansvoorstelling is qua besmettingsrisico niet hetzelfde als pakweg een koers', zegt Popelier. 'Daar zitten de mensen niet niet stil op een stoeltje te kijken.'

Kan de overheid na dit arrest nog drastische sectorsluitingen bevelen? ‘De Raad van State sluit dat niet uit’, zegt Moonen. ‘Zolang de overheid dat goed motiveert, zeker als ze afwijkt van wetenschappelijke adviezen. De Raad toont begrip voor de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant en de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Maar als de regering de sluiting van een hele sector daarmee niet kan rechtvaardigen, moet ze meer gedifferentieerd te werk gaan. Dat is geen gemakkelijke oefening. Ook verschillen in behandeling tussen sectoren moeten verantwoord kunnen worden.’