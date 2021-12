Raad van State verwerpt tweede theaterzaak

De ene theatermaker is de andere niet. Terwijl de Raad van State de sluiting van de cultuursector ophief, wilde een tweede kamer een gelijkaardige zaak niet eens behandelen. 'Niet spoedeisend genoeg', concludeert het laatste arrest.

De culturele sector is weer open, nadat de Raad van State maandag in een arrest geoordeeld had dat de sluiting van theaters, toneelzalen en cultuurhuizen disproportioneel was. Het rechtscollege velde dat oordeel na een klacht van de Waalse licht- en geluidstechnicus Mathieu Pinte. Hij betoogde dat hij ernstige schade leed door de afgelasting van de voorstellingen van een eindejaarsrevue.

Twee Vlaamse organisaties uit de culturele sector deden hetzelfde. De vzw Broedbloeders en bv De Hofleveranciers startten parallel een gelijkaardige procedure op omdat ook zij schade leden door afgelasting of noodgedwongen uitstel van voorstellingen.

Niet spoedeisend

Die laatste zaak verscheen voor een Nederlandstalige kamer, waarvan het arrest donderdag is gepubliceerd. Opvallend: de Raad vindt ditmaal niet dat de zaak spoedeisend genoeg is om meteen een oordeel te vellen. Waarom is de ene zaak de andere niet?

'Het is belangrijk om te weten dat de Raad zich in het laatste geval niet uitspreekt over de grond van de zaak', zegt constitutionalist Stefan Sottiaux (KU Leuven). 'Het gaat alleen over de spoedeisendheid. De Raad is daar streng in, maar de ene kamer is al formalistischer dan de andere.'

Welke schade?

De redenering in het arrest van de Nederlandstalige organisaties past in dat straatje. De Raad verwijst onder andere naar een aantal voorstellingen dat al is verplaatst en vraagt zich af welk 'onoverkomelijk financieel of ander nadeel die verplaatsing impliceert'. De verzoekers maken de schade die ze lijden onvoldoende duidelijk, vindt de Raad, terwijl Pinte op exact dat gebied op enige coulance kon rekenen.

Daarnaast vindt de Raad dat een schorsing niet meer kan goedmaken dat een aantal voorstellingen al is geannuleerd. Het kan wat dat betreft dus geen kwaad om te moeten wachten op een oordeel en eventuele schadevergoeding.

Rechters hebben nu eenmaal een marge om te beslissen. Het blijft voor een deel toch een subjectieve beoordeling. Stefan Sottiaux Grondwetspecialist (KU Leuven)

'Zo wordt het wel heel moeilijk om de spoedeisendheid te aanvaarden', zegt Sottiaux. 'Je zou de schade eigenlijk in stand moeten houden om nog een uitspraak bij hoogdringendheid te kunnen krijgen.'

Marge

De Raad van State kreeg tijdens de pandemie kritiek van advocaten en rechtsgeleerden. Zij vonden dat de Raad te streng was. Sottiaux: 'Je ziet dat wel vaker, niet alleen bij de Raad van State, maar ook bij burgerlijke rechters in kort geding. Zij aanvaarden soms de spoedeisendheid niet om te vermijden dat ze een beslissing moeten nemen over de grond van de zaak. Rechters hebben nu eenmaal een marge om daarover te beslissen. Het blijft voor een deel een subjectieve beoordeling.'

Zijn Nederlandstalige kamers strenger dan Franstalige? Volgens Sottiaux is dat te kort door de bocht. 'De kamer die het verbod op erediensten schorste na een klacht van Joodse organisaties was Nederlandstalig', zegt hij. 'In zo'n kamer zetelen bovendien altijd drie magistraten. Als er te veel verschil zit in arresten, dan zullen ze in algemene vergadering een oordeel vellen.'