Steeds meer bewijs dat boosterprik na drie maanden veilig is

De Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) lijkt de deur open te zetten voor landen om de campagne voor de derde herhalingsprik te versnellen.

'De wetenschap legt ons op te wachten met de derde prik tot de officiële wachttijd sinds spuit twee verlopen is.' De voorman van de Belgische vaccinstrategie, Dirk Ramaekers, liet woensdag aan De Tijd weten dat hij zich wil houden aan de termijnen die gebruikt zijn bij de wetenschappelijke studies om de veiligheid en werkzaamheid van de derde herhalingsprik te checken. Die termijnen zijn een maand na het éénprik-Janssen-vaccin, vier maanden na AstraZeneca en zes maanden na Pfizer-BioNTech en Moderna.

Veilig en kwaliteitsvol

De houding van Ramaekers is mee gebaseerd op het standpunt van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). De waakhond, die beslist of medicijnen veilig en kwaliteitsvol genoeg zijn om in de Europese Unie op de markt te komen, had aanbevolen zes maanden te wachten met Pfizer en Moderna.

Maar het hoofd van de vaccinatiestrategie bij de EMA, Marco Cavaleri, heeft op een persconferentie aangekondigd dat een boosterdosis veilig en doeltreffend kan worden toegediend drie maanden na de vorige vaccinatie. 'De specifieke gezondheidssituatie in de lidstaten zal meespelen of die beslissing genomen wordt', zei Cavaleri.

De specifieke gezondheidssituatie in de lidstaten zal meespelen of die beslissing genomen wordt. Marco Cavaleri Hoofd vaccinatiestrategie EMA

Boven de EMA-demarche cirkelt de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Die lijkt niet alleen uiterst besmettelijk, de eerste studies wijzen op een flink verlaagde bescherming van de vaccins. Hoge besmettelijkheid en potentieel veel meer doorbraakinfecties - mensen raken ondanks vaccinatie toch besmet - kunnen leiden tot extra complicaties in de strijd tegen de pandemie.

Als te veel mensen tegelijk besmet raken, is het onvermijdelijk dat de ziekenhuizen toch weer in de problemen raken. Want een infectie zal veel kwetsbare gevaccineerden en ongeprikten op intensieve zorg doen belanden.

Soepeler met termijnen

Door de eerste conclusies rond omikron zetten wetenschappers, politici en beleidsmakers in België en Europees druk om soepeler met de termijnen om te springen. Niet wachten, maar prikken, is de boodschap in de strijd tegen omikron. 'Een virus heeft geen timer. Vijf of zes maanden zal nu het grote verschil niet maken', liet de vaccinologe Isabel Leroux-Roels optekenen.