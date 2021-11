Strengere coronamaatregelen beginnen zaterdag 7 uur

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de aangescherpte coronamaatregelen verduidelijkt enkele details over de regels rond telewerken, de toegang tot discotheken en de organisatie van kerstmarkten. De Tijd kon het document inkijken.

De regels in het vernieuwde Koninklijk Besluit gaan in op 20 november om 7.00 uur 's morgens. Eerder werd gedacht dat het om middernacht zou gaan. Door de verschuiving hoeven klanten in nachtclubs vrijdag niet stipt om middernacht een mondmasker op te zetten op de dansvloer. Vanaf zaterdagochtend is dat wel verplicht, tenzij nachtclubs gecertificeerde coronatesten aan de deur afnemen. Danscafés mogen niet met sneltesten werken.

Het Overlegcomité nam afgelopen woensdag een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen en zo de gezondheidszorg te ontlasten. Door een gebrek aan zorgpersoneel zijn niet alle IC-bedden beschikbaar. 12 procent van de bevolking heeft nog geen eerste prik gekregen en de totale vaccinatiegraad bedroeg woensdag 74,9 procent.

Telewerk

Het KB zet een paar puntjes op de i over de regelgeving over het verplicht telewerken. Het was al bekend dat bedrijven via een online registratiesysteem op het portaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moeten aangeven welke werknemers 'cruciaal' zijn op kantoor en dus niet kunnen telewerken. Ander personeel mag tot 12 december maximaal één dag per week naar het werk komen.

Het KB verduidelijkt dat dagelijks maximaal 20 procent van de personen voor wie telewerk verplicht is tegelijk aanwezig mag zijn. Vanaf 13 december mag personeel twee keer per week naar kantoor en mag maximaal 40 procent tegelijk op de vloer zijn.

Telt een kmo minder dan tien werknemers, dan mogen maximaal vijf mensen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk naar het werk komen. Terugkeren naar het werk is vrijwillig. Een werkgever mag dat niet verplichten.

Kerstmarkten

Het KB besteedt verder aandacht aan evenementen, en met name kerstmarkten. Die worden beschouwd als een evenement zoals een sportwedstrijd of een theatervoorstelling en moeten aan dezelfde regels voldoen. Dat betekent dat er bij meer dan 50 bezoekers binnen of meer dan 100 bezoekers buiten een mondmasker moet worden gedragen, in combinatie met het Covid Safe Ticket. Dat betekent dat kerstmarkten een vorm van toegangscontrole moeten organiseren.