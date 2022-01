Vandenbroucke: 'Geen coronabarometer na volgend Overlegcomité zou politieke mislukking zijn'

Als er op het volgende Overlegcomité geen akkoord komt over de coronabarometer, is dat volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke 'een politieke mislukking'. Er blijft discussie over de drempels om maatregelen te versoepelen of verstrengen.

Om het draagvlak voor de coronamaatregelen in leven te houden, wordt al langer voor de invoering van een barometer gepleit. Die moet bij volgende coronagolven een jojobeleid voorkomen omdat duidelijk is vastgelegd welke maatregelen gelden als meer virus in omloop is. Het Overlegcomité komt mogelijk al volgende week vrijdag opnieuw samen daarover. De volledige barometer zal nog wat meer voeten in de aarde hebben, maar die voor events en horeca wordt prioritair afgerond.

Het Overlegcomité probeert al voor de derde keer een coronabarometer op te stellen. Er is politieke discussie over wat de drempels moeten zijn om de maatregelen te versoepelen of te verstrengen. 'Als we dat niet op het volgende Overlegcomité kunnen afkloppen, dan is dat toch wel echt een politieke mislukking', zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdag in 'De ochtend' op Radio 1. 'Maar ik zeg niet dat het gaat lukken', vervolgde hij meteen.

Automatische piloot

Er is een reset nodig van de methode. Frank Vandenbroucke (Vooruit) Minister van Volksgezondheid

Zo'n barometer werkt met verschillende niveaus. 'Je maakt een onderscheid tussen zeer ernstig, ernstig en de zaken zijn onder controle. Afhankelijk van de ernst en de risico's zet je bekende pakketten aan maatregelen klaar', zei Vandenbroucke. De eindbeslissing ligt bij het Overlegcomité. 'We kunnen echt niet denken dat we ooit op automatische piloot kunnen vliegen, we zullen de situatie telkens moeten beoordelen', zei de minister.