Vandenbroucke stelt verfijnde teststrategie voor

Gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden, mogen vanaf de vierde dag uit quarantaine op voorwaarde dat ze dagelijks een negatieve zelftest doen. Hoe zit de vernieuwde teststrategie verder in elkaar?

Na dagen van intens overleg in de politiek met huisartsenverenigingen en experts is er een akkoord over een nieuwe, soepelere teststrategie die de huisartsen moet ontlasten. Die zijn overbevraagd omdat de contracttracing, die mensen die een hoogrisicocontact hadden een code moet geven om zich gratis te laten testen, niet kan volgen door de hoge viruscirculatie. Daardoor bellen mensen alsnog hun huisarts.

Zaterdag beslisten de ministers van Volksgezondheid al dat gevaccineerden die een hoogrisicocontact hebben gehad maar één keer moeten worden getest, in plaats van tweemaal. Maar omdat de huisartsen daar geen heil in zagen, werd de voorbije dagen geprobeerd die strategie te verfijnen.

De kogel is nu door de kerk. 'Het hoeft geen betoog dat we ons vandaag in een zeer moeilijke en ernstige situatie bevinden', zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag bij de voorstelling van de versoepelde strategie. 'De berichten die we uit de ziekenhuizen krijgen, zijn verschrikkelijk. De huisartsen worden overspoeld en ook in andere sectoren heersen moedeloosheid, onrust en onzekerheid. We moeten samen door deze moeilijke dagen en weken komen.'

De soepelere teststrategie geldt tot de epidemiologische situatie weer normaliseert. Een overzicht van wie wat moet doen.

Mensen met symptomen

Wie symptomen van het coronavirus heeft, vult de zelfevaluatietool op mijngezondheid.belgië.be in. Die genereert - indien nodig - een code voor een gratis PCR-test in een testcentrum of een snelle antigeentest in bijvoorbeeld een apotheek.

Mensen die een hoogrisicocontact hadden

Mensen die een hoogrisicocontact hadden, wat wil zeggen dat ze meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter van een besmette persoon zijn geweest, moeten ook een code krijgen voor een gratis test. Dat gebeurt via de contacttracing, maar omdat die overbevraagd is, komt er vanaf morgen een tweede linie.

Een besmet persoon kan vanaf dan via een tool op mijngezondheid.be zijn hoogrisicocontacten invullen, waardoor zij een code krijgen via mail of sms. Wie dat niet wenst te doen, kan zelf de contacttracing contacteren op 02/217.19.19. Vanaf volgende week wordt het ook mogelijk via de corona-alertapp een code te krijgen. Je wordt dan doorgelinkt naar een externe website.

Niet-gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden

Voor niet-gevaccineerde personen die een hoogrisicocontact hadden, verandert niets. Ze krijgen nog altijd twee codes voor twee testen, een op de dag dat ze de code ontvangen en een op de zevende dag na het hoogrisicocontact. Ze blijven in quarantaine tot de uitslag van de tweede test gekend is.

Gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden

Ook gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden, ontvangen twee codes, maar ze moeten er maar een gebruiken. De code is geldig van de derde tot de zesde dag na het hoogrisicocontact en dient om een afspraak te maken rond de vijfde dag. In principe moeten mensen in quarantaine blijven tot ze het resultaat van hun test gekregen hebben, maar er is een uitzondering mogelijk. Wie wil, kan vanaf de vierde dag na het hoogrisicocontact uit quarantaine, als ze elke dag een negatieve zelftest doen tot het resultaat van de test binnen is.