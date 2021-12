Verkorting isolatie voor zorgpersoneel voorlopig niet op tafel

Na het Verenigd Koninkrijk verkorten ook de VS de isolatie voor zorgpersoneel van tien naar zeven dagen om de werking van de ziekenhuizen te garanderen. In ons land wordt dat niet overwogen.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft aangekondigd dat zorgpersoneel in de VS zeven dagen na een besmetting met Covid-19 met een negatieve test uit isolatie mag. In geval van nood mag het zelfs na vijf dagen. Voorheen kon dat pas na tien dagen. De regel geldt voor ziekenhuispersoneel, rusthuizen, tandartsen en ander medisch personeel.

Een verkorting ligt niet op tafel. Integendeel, sommige experts pleiten zelfs voor een verlenging. Karine Moykens Vlaams topambtenaar

De aankondiging komt er op een moment dat de uiterst besmettelijke omikronvariant van het coronavirus in de VS dominant is geworden. Het aantal dagelijkse besmettingen heeft de piek van de deltagolf al overschreden. De inschatting is dat voor het einde van het jaar een dagelijks aantal besmettingen van 1 miljoen wordt bereikt.

Volgens de eerste, voorlopige studies is omikron mogelijk minder ziekmakend dan vorige varianten. Maar door de veel hogere besmettelijkheid kan het zorgsysteem toch weer onder druk komen te staan. Niet alleen door de uitval van het personeel, maar ook omdat nog niet duidelijk is hoe ziekmakend omikron is bij oudere bevolkingsgroepen.

Verlenging

In ons land is er in de zorg wel een rits uitzonderingen voor hoogrisicocontacten, maar de isolatieregel van tien dagen na een besmetting blijft vooralsnog voor de hele bevolking van kracht. Volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano is omikron in ons land al goed voor 41 procent van de besmettingen en wordt de variant komend weekend dominant. Toch is een verkorting van de isolatie niet aan de orde.

'De RAG (Risk Assessment Group, adviesorgaan van de overheid, red.) moet zich daar eerst over uitspreken', zegt Karine Moykens, de voorzitster van de Vlaamse Taskforce Covid-19 Zorg. 'Maar een verkorting ligt niet op tafel. Integendeel, sommige experts pleiten zelfs voor een verlenging.'