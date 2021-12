Vlaanderen plant fors versnelling met boosterprik

Vlaanderen geeft plankgas bij het zetten van herhalingsprikken in de strijd tegen de omikronvariant van het coronavirus. De overgrote meerderheid van de volwassen bevolking moet eind januari geprikt zijn.

Vlaanderen wil nog deze week met een plan komen om de prikcapaciteit - met extra personeel en infrastructuur - van zijn vaccinatiecentra fors op te schroeven. Dat vernam De Tijd in Vlaamse regeringskringen.

De aanleiding is de snelle opmars van de erg besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. Het doel is de overgrote meerderheid van alle volwassen Vlamingen al tegen eind januari te prikken, in plaats van tegen maart.

Duizenden gevallen per dag

De onverbiddelijke haast volgt uit de vaststelling dat omikron wild om zich heen klauwt. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tellen al duizenden gevallen per dag, met een verdubbelingstijd tussen twee en vier dagen.

In ons land wijzen steekproeven op een stijging in de voorbije tien dagen van 0,3 naar 3 procent omikrongevallen, goed voor 450 gevallen per dag. Professor biostatistiek Tom Wenseleers (KU Leuven) rekende voor dat omikron eind deze maand overneemt van delta als dominante variant.

Intern was er vorige week Vlaamse consternatie over een pessimistisch rapport van de administratie met prognoses over de impact van omikron. 'De grote besmettelijkheid van de variant dreigt opnieuw te leiden tot veel hospitalisaties en sterfgevallen. Zelfs als omikron minder ziekmakend zou zijn dan delta, zoals her en der klinkt, dan nog zal het virus door zijn felle verspreidingskracht wellicht weer enorm veel kwetsbaren en ongevaccineerden treffen', luidt het.

In de strijd tegen omikron is boosteren een cruciaal onderdeel van de beschermingswal. Brits onderzoek wijst erop dat een Pfizer-booster de bescherming tegen infectie van dubbel geprikte mensen met Pfizer optrekt van 30 tot 70 à 75 procent. Na een dubbele prik AstraZeneca gaat het van nul naar 70 procent.

Europese kopgroep

De Britse premier Boris Johnson kondigde zondagavond aan dat elke volwassen inwoner van Engeland tegen Nieuwjaar een boosterprik aangeboden krijgt. Dat komt neer op 1 miljoen prikken per dag tot Nieuwjaar. Daarvoor wordt het leger ingeschakeld. Ook Denemarken en Nederland kondigden maandag aan hun boostercampagnes te versnellen.

Vlaanderen volgt. Onze regio zit al in de Europese kopgroep voor boostervaccins. Er zijn nu 1,7 miljoen mensen geprikt, ongeveer een derde van de volwassen bevolking. Het gaat om mensen met immuunstoornissen, bejaarden, senioren en zorgwerkers. Het mikpunt is eind dit jaar bij de 2,5 miljoen meest kwetsbaren en oudsten een herhalingsprik te hebben gezet.

De doelstelling was eerst pas tegen maart met het restant van de 6 miljoen Vlamingen boven 12 jaar - 5,4 miljoen zijn volwassen - te prikken. In de federale regering was vorige week al te horen dat alles in het werk wordt gesteld om te versnellen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komt volgens onze informatie nog deze week met een plan om dat te doen.

Cruciaal is een nakend besluit door de negen Belgische ministers van Gezondheid om de derde prik van miljoenen burgers met een maand te vervroegen. De Hoge Gezondheidsraad, die de overheid bijstaat in medische kwesties, komt deze week met een advies of mensen die in het voorjaar geprikt zijn met Moderna of Pfizer na vijf in plaats van zes maanden hun herhalingsprik kunnen krijgen.

Groen licht zou betekenen dat tot 1,5 miljoen mensen hun prik van februari opgeschoven zien naar januari. Een snelle rekensom leert dat dan in januari in een maand tijd ruim 3 miljoen mensen moeten worden geprikt. Bovendien komen daar in principe nog eens bijna een half miljoen 5- tot 11-jarigen bij.

Het komt erop neer dat fors meer geprikt moet worden dan op de piek van de eerste vaccinatiecampagne in het voorjaar. Toen gingen wekelijks tot een half miljoen prikken in Vlaamse armen, stelde topambtenaar Dirk De Wolf vorige week op een persconferentie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Prikcampagne bij kinderen

Beke zou deze week zijn plannen uit de doeken doen. De Vlaamse vaccinatiecentra blijven centraal, al liggen volgens onze info extra kanalen op tafel. Er is al beslist dat ook apotheken en wellicht de bedrijfsgeneeskundige diensten vanaf begin volgend jaar mee mogen prikken. Op Vlaams niveau lopen ook gesprekken met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) voor de prikcampagne bij kinderen, al is nog niets beslist.