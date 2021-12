Vlaanderen versnelt tot 800.000 prikken per week

Door het inkorten van de wachttijd voor de herhalingsprik tegen het coronavirus komen nog deze week 2 miljoen Vlamingen in aanmerking voor een spuitje.

De Belgische gezondheidsministers beslisten donderdag de wachttijd tussen tweede en derde prik - voor mensen die het vaccin Moderna of Pfizer hebben gekregen - in te korten van zes tot vier maanden. Dat maakt het mogelijk fors te versnellen met het zetten van herhalingsprikken, goed nieuws in strijd tegen de Omikronvariant van het coronavirus.

Steeds meer studies tonen aan dat die derde prik nodig is om ons weer afdoende te beschermen tegen symptomatische infectie. Door het versnellen kan de meerderheid van de bevolking in januari geprikt worden in plaats van tegen maart. De inschatting is dat Omikron al tegen eind januari voor een besmettingsgolf kan zorgen.

Vaccins genoeg voor boosters De Vlaamse overheid laat weten dat er genoeg vaccins in voorraad zijn om iedereen een derde herhalingsprik te geven. 'In totaal hebben ongeveer 5 miljoen volwassen Vlamingen een basisvaccinatie gekregen, en hebben 1,9 miljoen mensen een booster gekregen', zegt Joris Moonens van het bevoegde Agentschap voor Zorg en Gezondheid. '500.000 à 600.000 afspraken zijn gepland door de vaccinatiecentra voor dit jaar en die zijn gedekt met de voorraad Pfizer en een deeltje Moderna. Blijft 2,5 miljoen over. Daarvoor hebben we in Vlaanderen een Moderna-voorraad aan boosters van intussen ongeveer 2,8 miljoen prikken, als we elke dosis uit de flacon halen met de superspuiten. Bovendien zal er geen 100% vaccinatiegraad zijn Er is dus voldoende voorraad, maar die moet wel zorgvuldig beheerd worden, want is nu ook weer niet superruim.', besluit Moonens.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en zijn topambtenaar Dirk De Wolf gaven donderdag uitleg over het effect van dat besluit tot versnelling op de vaccinatiecampagne. Het komt erop neer dat Vlaanderen in januari 2,5 miljoen mensen in aanmerking komen voor een prik, om grosso modo alle volwassen inwoners een prik aan te bieden.

Haalbare kaart

Het voornemen is 700 à 800.000 vaccins per week te gaan zetten. Ter vergelijking: op de piek van de eerste prikcampagne - in juni en juli - zijn 660.000 prikken gezet. Dat gebeurde hoofdzakelijk op de vijf weekdagen. De uitdaging wordt nog wat groter, al gaven de vaccinatiecentra deze week in De Tijd ook aan dat het een haalbare kaart is. Mensen wordt gevraagd zich in te schrijven op het vaccinatieplatform QVAX.

De 84 Vlaamse vacinatiecentra zullen draaischijf blijven van de prikcampagne. Huisartsen willen de minister en zijn administratie ontzien, omdat de verwachting is dat er in januari op hen weer een verhoogde belasting komt op de eerstelijnszorg door een Omikron-besmettingsgolf. Feit blijft ook dat de diepgevroren vaccins van flacon in spuitje moeten. Verspreiding via te veel kanalen zou mogelijk tot te grote restverliezen leiden, luidt het.

Er wordt nu gekeken hoe de vaccinatiecentra extra ondersteuning kunnen krijgen van medisch personeel, vrijwilligers en ook rond distributie. Mogelijk worden containers en tenten bijgeschoven, parkings en wachtzalen uitgebreid om de prikstroom in goede banen te leiden.

Kinderprik

De vaccinatiecentra moeten ook laten weten of ze het zien zitten de kinderprik te gaan zetten. De gezondheidsministers moeten komende maandag nog definitief beslissen dat ook kinderen tussen 5 en 11 jaar een Pfizerprik kunnen krijgen. Er is weinig twijfel dat er groen licht komen en intussen zijn ook 336.000 kinderprikken in stock om in januari te beginnen en eind februari af te ronden met een tweede prik. Tussen prik één en twee moet 21 dagen zitten.

De administratie wacht even of de centra aangeven dat ze het niet zien zitten om de ongeveer een half miljoen kinderen - broers en zussen mogen samenkomen met de oudste van het gezin die eerst wordt uitgenodigd - zelf te prikken. Blijkt het een probleem, zal worden gezocht naar alternatieve locaties.

Europese kopgroep

Vlaanderen blijft trouwens in de Europese kopgroep zitten inzake vaccinaties. Er zijn 1,9 miljoen boostershots gezet, tussen nu en nieuwjaar staan nog ruim een half miljoen prikken gepland. Om te bewijzen dat de vaccinaties goed op schema zitten, wijst minister Beke er nog eens op dat 96 procent van de mensen die in aanmerking komt, ook al uitgenodigd is. Bijna 2,5 miljoen op 2,6 miljoen mensen wiens wachttijd vandaag verlopen is, zijn uitgenodigd voor een prik.