Wat mogen we verwachten van de vaccinatie van kinderen?

De vaccinatie van kinderen schakelt deze week een versnelling hoger. Wat zijn daar de voordelen van? En kan grootschalige vaccinatie de druk op scholen verlichten nu omikron door ons land raast?

Driekwart van alle Vlaamse kinderen heeft inmiddels een uitnodiging gekregen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. De komende weken krijgen naar schatting 68.000 lagereschoolkinderen een eerste prik. Ouders mogen zelf beslissen of ze hun kind laten inenten tegen het coronavirus. Het is dus niet verplicht.

Hoe gevaarlijk is de omikronvariant voor kinderen?

Wetenschappelijke studies wijzen op een milder ziekteverloop na een besmetting bij omikron. Bij kinderen van 5 tot 11 verliep een infectie met eerdere varianten van het coronavirus al mild. Voorlopig zijn er geen sluitende bewijzen om te denken dat dat voor omikron anders is.

Cijfers uit New York, waar ze meer ziekenhuisopnames van kinderen noteren sinds de opkomst van omikron, moeten we voorzichtig interpreteren, zeggen experts. 'Het is niet onlogisch dat er meer kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen als er veel meer besmettingen zijn in de bevolking', zegt Marc Raes, kinderarts verbonden aan het Jessaziekenhuis en lid van de Pediatric Taskforce Covid-19. 'Uit de New Yorkse cijfers kunnen we trouwens niet goed opmaken of kinderen door covid in het ziekenhuis liggen of positief testen bij een opname voor een andere aandoening. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mensen wellicht sneller naar het ziekenhuis komen. Omikron tast vooral de bovenste luchtwegen aan, wat geen ernstig maar wel een angstaanjagend ziektebeeld geeft, zoals bij valse kroep.'

In New York werden de laatste week van december 68 kinderen in het ziekenhuis opgenomen. Dat waren er vier keer zoveel als twee weken eerder. Maar het gaat nog steeds niet om uitermate hoge cijfers.

De meeste kinderen in de New Yorkse ziekenhuizen waren niet gevaccineerd. 'Dat wijst erop dat het vaccin zijn effectiviteit niet verliest', zegt Raes. 'Dat is een belangrijke boodschap: als je ziek wordt na vaccinatie, is de ziekte minder ernstig.'

Heeft een vaccin nut voor een kind dat al Covid-19 heeft gehad?

De helft van de kinderen tussen de 5 en de 11 jaar heeft naar schatting al een coronabesmetting gehad en zo antistoffen aangemaakt. Toch is een vaccin ook voor deze groep zinvol. 'Je kan een vaccin na een besmetting zien als een soort booster', zegt Koen Vanden Driessche, lid van de Pediatric Taskforce Covid-19 en kinderarts in het UZ Antwerpen. 'De vaccinatie verbetert de immuniteit die er al was na een besmetting.'

Wat is het voordeel van vaccinatie van 5- tot 11-jarigen?

'In de leeftijdscategorie 5- tot 11-jarigen zien we een laag risico op ernstige ziekte. De mortaliteit is in die leeftijdscategorie ook het laagst. In België is geen enkel kind tussen 5 en 11 jaar gestorven aan Covid-19', zegt Vanden Driessche.

Het vaccineren van schoolkinderen is vooral een manier om de laatste gaten te dichten, terwijl de rest van de maatschappij een inspanning deed om het onderwijs open te houden. Koen Vanden Driessche Kinderarts UZ Antwerpen

Het vaccin vermindert de kans op ernstige ziekte bij een besmetting, al is het risico daarop sowieso laag voor de leeftijdsgroep van 5 tot 11. Vanden Driessche: 'Daarom was het vermijden van ernstige ziekte niet het argument voor vaccinatie van kinderen.'

Een uitzondering zijn kinderen met andere, vaak ernstige ziektes, zoals kanker of een nierziekte. Zij lopen een hoger risico op ernstige ziekte als ze corona krijgen. De Hoge Gezondheidsraad, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce Vaccinatie raden vaccinatie voor die kinderen sterk aan.

Andere kinderen moeten vooral indirect voordeel hebben van de coronaprik. 'We zagen na de zomer dat er op middelbare scholen veel minder problemen waren met corona-uitbraken en klas- en schoolsluitingen dan in het lager onderwijs', zegt Vanden Driessche. 'Dat viel toe te schrijven aan de vaccinatie bij tieners, waar de overheid in de zomer campagne voor had gevoerd. Dat was voor ons een reden om toch een vaccin aan te bieden aan lagereschoolkinderen. Niet zozeer ter voorkoming van ziekte, maar wel om te zorgen dat ook hun scholen open konden blijven.'

Hoeveel effect heeft het vaccin op de overdracht van het virus door kinderen?

Toen de vaccins pas ontwikkeld waren, leefde de hoop dat ze niet alleen ziekte zouden voorkomen, maar ook verspreiding tegen zouden gaan. Inmiddels is gebleken dat vaccins de overdracht niet volledig kunnen voorkomen. Je kan na vaccinatie besmet raken en het virus verspreiden.

Toch lijkt het erop dat vaccinatie invloed heeft op de overdracht. Het is moeilijk uit te maken hoe groot die invloed is door het samenspel van vaccinatie en coronamaatregelen, zowel bij kinderen als volwassenen. 'Want ook ons gedrag invloed op de overdracht van het virus', zegt Marc Raes. 'Wel is het zo dat de virale lading bij gevaccineerden wellicht lager ligt. Je kan veronderstellen dat het vaccin de transmissie dus vermindert.'

Is grootschalige vaccinatie van kinderen voldoende om de scholen open te houden?

Vaccinatie alleen is niet voldoende om de pandemie in te dijken. Dat bleek al toen na de zomer ondanks een hoge vaccinatiegraad bij volwassenen door de deltavariant een vierde coronagolf uitbrak. Omikron omzeilt die opgebouwde immuniteit deels, waardoor we ook bij deze coronavariant niet louter kunnen bouwen op vaccinatie.

Het voordeel van vaccinatie voor kinderen - minder testen, quarantaine, en schoolsluitingen - komt onder druk te staan. Koen Vanden Driessche Kinderarts UZ Antwerpen

'We moeten een combinatie van maatregelen, zoals mondmaskers, goede ventilatie en vaccinatie toepassen op school', zegt Vanden Driessche. 'De vaccinatie van kinderen is volgens modellen effectief bij een hoge vaccinatiegraad voor volwassenen. Dat laatste hebben we in België, dus we mogen er wel iets van verwachten. Maar het vaccineren van schoolkinderen is vooral een manier om de laatste gaten te dichten, terwijl de rest van de maatschappij een inspanning doet om het onderwijs open te houden.'

Omikron levert recordaantallen infecties op en zou bij een ongewijzigd beleid tot veel quarantaines en personeelsuitval leiden. Om dat te voorkomen besliste het Overlegcomité de quarantaine voor hoogrisicocontacten te schrappen als de recentste prik vijf maanden geleden is gezet.