Wat weten we al over de nieuwe coronavariant?

Experts vrezen dat een nieuwe, muterende coronavariant besmettelijker is dan de deltavariant en gaten slaat in de opgebouwde immuniteit. Wat weten we vandaag over B.1.1.529 of de 'nuvariant'?

Waar is de variant opgedoken?

De eerste besmettingen met B.1.1.529 werden afgelopen dinsdag geregistreerd in Zuid-Afrika en Botswana. Bij de genoomsequentie - waarbij de genetische code van een virusstaal wordt uitgelezen en vergeleken - is B.1.1.529 intussen 59 keer geïdentificeerd. Volgens Zuid-Afrikaanse wetenschappers was de nieuwe variant verantwoordelijk voor 90 procent van de 1.100 besmettingen die woensdag in de provincie Gauteng werden vastgesteld, waar ook Johannesburg ligt.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) meldde vrijdag dat ook in ons land één besmetting met de nieuwe variant is vastgesteld, bij iemand die niet gevaccineerd was en terugkwam uit Egypte. Ook in Hongkong zijn twee besmettingen vastgesteld die veroorzaakt zijn door B.1.1.529, onder meer bij iemand die recentelijk naar Zuid-Afrika reisde. In Israël is één besmetting met B.1.1.529 geregistreerd bij iemand die terugkeerde uit Malawi.

Intussen kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) aan dat Belgen die terugkeren uit Zuid-Afrika, Namibië, Lesotho, Botswana, Swaziland of Zimbabwe tien dagen in quarantaine moeten. Voor niet-Belgen geldt een inreisverbod. Het VK vaardigde donderdag al een inreisverbod uit voor vluchten uit die landen voor drie weken en de Europese Commissie sleutelt aan een soortgelijke vliegban.

De Wereldgezondheidsorganisatie - die B.1.1.529 straks doopt als de 'nuvariant' - is vrijdag in spoedberaad bijeengekomen. WHO-experts moeten B.1.1.529 beoordelen als een 'variant of concern' of louter als een 'variant of interest'.

Wat typeert de nieuwe variant?

B.1.1.529 doet alarmbellen afgaan door het hoge aantal mutaties dat hij meedraagt, zo'n vijftigtal volgens de meest voorlopige data. Die mutaties doen zich vooral voor in het spike-eiwit, het 'kroontje' waaraan het coronavirus zijn naam dankt. Via het spike-eiwit hecht het coronavirus zich vast aan de receptoren in menselijke cellen.

Is B.1.1.529 besmettelijker?

'We moeten in voorwaardelijke termen spreken, maar een van de mutaties van de nieuwe variant lijkt te wijzen op een hogere besmettelijkheid dan de deltavariant', zegt Steven Callens, het hoofd infectieziekten van het UZ Gent. 'Tegelijk is het afwachten hoe zich dat in de echte wereld vertaalt, want er zijn in het verleden al varianten gepasseerd die uiteindelijk niet zijn doorgebroken.'

Bovendien gelden een aantal disclaimers bij de sterke toename van besmettingen in Zuid-Afrika. Tot voor kort had het land amper besmettingen, waardoor er een 'gat' was waar de nieuwe variant kon inspringen. Daarnaast is amper een kwart van de Zuid-Afrikanen volledig gevaccineerd, waardoor B.1.1.529 alle ruimte heeft om zich te verspreiden. 'Daarom is het cruciaal op te volgen hoe de variant zich gedraagt in landen met een veel hogere vaccinatiegraad', zegt Callens.

Werken de vaccins tegen B.1.1.529?

De huidige generatie vaccins richt zich op het spike-eiwit om het virus te identificeren en te neutraliseren. De grote vrees is dat de mutaties de samenstelling van het spike-eiwit zodanig veranderen dat de variant de door vaccins opgewekte immuniteit omzeilt. 'Door een combinatie van hogere besmettelijkheid en lagere immuniteit zou deze variant snel dominant kunnen worden', zegt Callens.

Tegelijk is hij voorzichtig met al te fatalistische voorspellingen. 'We moeten verder onderzoek afwachten om te zien hoe de vaccins hierop reageren. Maar mijn inschatting is niet dat de variant volledig aan de immuniteit zal ontsnappen. Daarvoor toont hij nog te veel gelijkenissen met vorige varianten. Vaccins zijn bovendien geen binair gegeven dat ofwel volledig ofwel helemaal niet werkt.'

Dat Zuid-Afrika de nieuwe variant zo vroeg wist te identificeren, is volgens Callens een goede zaak. 'Dan kan de verspreiding alleszins wat worden beperkt in de tijd, al gaan we die niet tegenhouden. Belangrijk is wel dat - mocht dat nodig zijn - de vaccinproducenten snel aan de slag kunnen gaan om de samenstelling aan te passen.'

BioNTech, het Duitse bedrijf achter het Pfizer-vaccin, is al aan het onderzoeken of het middel werkzaam is tegen de nieuwe variant. 'B.1.1.529 verschilt sterk van vorige varianten door de sterke wijzigingen op het spike-eiwit', laat het bedrijf weten. 'Als dat nodig is kunnen we ons vaccin binnen de zes weken aanpassen. Binnen de 100 dagen kunnen de eerste dosissen beschikbaar zijn.'

Kan de booster helpen de verspreiding van de nieuwe variant tegen te gaan? 'Nee, maar hij blijft wel belangrijk', zegt Callens. 'Variant of geen variant, we zien dat de bescherming van vaccins tegen infectie mettertijd afneemt. De booster blijft belangrijk om die immuniteit op te vijzelen, idealiter zo'n zes maanden na de laatste prik.'

Maakt B.1.1.529 ons zieker?