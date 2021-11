We worden een mondkapjessamenleving

Het openbare leven blijft volledig open, maar wordt er vanaf zaterdag 20 november een van coronapassen en mondkapjes. Dat hebben de federale en de regionale topministers beslist op een overlegcomité over de coronaregels.

'We willen voorkomen en beschermen, niet opsluiten. Maar als we een nieuwe lockdown willen vermijden, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. We gaan niet één bepaalde sector of groep viseren, het is iedereen samen.' De strategie om weer grip te krijgen op een nieuwe coronapiek, zoals premier Alexander De Croo (Open VLD) het samenvat, is niet langer delen van het publieke leven op slot doen. Het leven gaat door - vanuit de wetenschap dat het virus nog lang rondwaart - maar omzeggens overal met mondmasker en op veel publieke plaatsen in combinatie met het coronapaspoort. Of het nu binnen of buiten is.

Mondkapjes overal

Mondkapjes worden in openbare binnenruimtes - zoals het openbaar vervoer, shoppingcentra, winkels of musea - verplicht vanaf tien jaar. Het onderwijs valt buiten de nieuwe regeling. Daarover mogen de deelstaten zelf beslissen. In Vlaanderen zullen mondkapjes verplicht zijn vanaf het vijfde leerjaar in het basisonderwijs en overal in het secundair, tenzij iedereen stilzit, afstand kan worden gehouden en er genoeg ventilatie is. Dat laat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) weten.

Bij georganiseerde bijeenkomsten zijn alleen privé-events tot 50 mensen binnen en 100 mensen buiten in principe uitgezonderd van mondkapjesplicht. Al staat het organisatoren vrij toch een pasje en mondmasker te vragen. Als meer volk binnen of buiten samenkomt, in een kleine concertzaal, een voetbalstadion of het Sportpaleis, worden de coronapas en het mondmasker verplicht.

Het gevolg is ook de comeback van de mondkapjesplicht in de horeca, behalve als mensen zitten om te eten en te drinken. Nu is de regel nog dat alleen personeel een mondmasker moet dragen, voor klanten volstaat het voorleggen van de coronapas.

De enige uitzondering wordt gemaakt voor disco's en nachtclubs. Daar moeten bezoekers een coronapas voorleggen en bij het binnenkomen test laten afnemen, of zoals elders een coronapas tonen en een mondkapje dragen. In danscafés gelden dezelfde regels als in de rest van de horeca. Dat betekent dat mensen ook bij het dansen voortaan een mondkapje moeten dragen.

Nachtclubs naar Raad van State Meerdere nachtclubs sluiten niet uit dat ze zich tegen de nieuwe maatregelen verzetten en er geen gevolg aan geven. Sowieso trekken enkele naar de Raad van State tegen ‘deze absurde stigmatiserende aanpak’, staat in een persbericht van een veertigtal clubs. ‘Met deze beperkingen kan een discotheek eenvoudig niet opereren. Bovendien zullen de bezoekers wegblijven en werpt de overheid een dermate hoge boycot op dat ze feitelijk ons virtueel sluiten, zonder sluiting op te leggen’, zeggen ze. De nachtclubs benadrukken ook dat de overheid de sector financieel moet redden, na 18 maanden verplichte sluiting. Bij de ondertekenaars zijn Carré, Charlatan, Fuse, Kitsch Club, Kompass Klub, La Cabane, La Rocca, Red & Blue, The Villa en Versuz.

Thuiswerken

Lees Meer netto Verplicht vier dagen per week telewerken: dit moet u weten

Thuiswerken wordt de komende drie weken vier dagen per week verplicht. Vanaf de week van 13 december zijn nog drie thuiswerkdagen verplicht.

De federale topministers van de Vivaldi-coalitie hadden maximaal één dag op kantoor naar voren geschoven, maar Vlaanderen vond dat iets te streng. Dus kwam er een compromis uit de bus.

Opmerkelijk is dat er een onlineregister komt waaraan bedrijven en openbare diensten maandelijks moeten rapporteren. Ze moeten registreren hoeveel mensen op een bepaalde locatie werken en hoeveel mensen onmogelijk kunnen thuiswerken. Bedrijven die zich niet aan de thuiswerkplicht houden, riskeren sluiting.

Herbekijk de persconferentie van het Overlegcomité

Boosterprik

Tegen de lente - maart of april - moet iedereen in ons land ook een derde boosterprik hebben gekregen. De negen ministers van Volksgezondheid lanceren tegen 27 november een plan om dat concreet te realiseren. Uit onderzoek blijkt almaar duidelijker dat een derde prik bescherming tegen ziekte en ook tegen besmetting en het doorgeven van het virus opkrikt. Op langere termijn is dat belangrijk, nu de hoge viruscirculatie in ons land veel doorbraakinfecties (gevaccineerde mensen die besmet worden en het virus doorgeven) veroorzaakt en tot te veel opnames in het ziekenhuis leidt. Zodra er groen licht is van de Europese medische autoriteiten wordt begonnen met het prikken van kinderen tussen vijf en elf jaar.

Verplichte CO2-meter op werk en school

Er komt een uitbreiding van de verplichte installatie van een CO2-meter in druk bezochte binnenruimtes. Dat moest al in de horeca, fitnesscentra, zorginstellingen en concert- en sportzalen. Voortaan moet het ook op werkplekken in bedrijven en in de schoolklassen.

Die laatste verplichting kwam er niet zonder slag of stoot. Ondanks druk van het federale niveau en het coronacommissariaat van Pedro Facon was Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) er een koele minnaar van. Hij was pro promotie betere lucht, maar vreesde dat de installatie van CO2-meters zou leiden tot de invoering van verplichte luchtverversing. Dat zou neerkomen op de installatie van systemen met bijbehorende kosten van ettelijke honderden miljoenen.

Verplichte vaccinatie

Er komt een juridische en ethische analyse om te bekijken wat de beste optie is om de vaccinatiegraad nog te verhogen. Alexander De Croo Premier

'Er komt een juridische en ethische analyse om te bekijken wat de beste optie is om de vaccinatiegraad nog te verhogen.' De verplichte prik is één optie, de invoering van de ook politiek controversiële 2G-coronapas een andere. Bij 2G krijgen mensen alleen een coronapas bij bewijs van volledige vaccinatie of als ze de ziekte hebben doorgemaakt. Ongevaccineerden die met een PCR-test bewijzen dat ze coronavrij zijn, zou anders dan nu het geval is niet meer kunnen. Onder meer Groen-vicepremier Petra De Sutter heeft zich al ferm uitgesproken tegen 2G omdat het in haar ogen op discriminatie neerkomt van bewust ongeprikte mensen.

De Croo danste wat omfloerst rond het politiek heikele thema van een eventuele verplichte coronaprik voor alle volwassen Belgen. Niet onlogisch, want in aanloop naar het Overlegcomité zette Paul Magnette De Croo twee keer in zijn blootje. De PS-voorzitter verzette zich tegen het ontslag van zorgpersoneel dat weigert zich te laten prikken - nochtans maandag mee beslist door PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne - als de verplichte prik niet voor iedereen in ons land geldt. Daarmee ging hij opnieuw in tegen De Croo, die zich uitsprak tegen de verplichte prik.