Weg open om kinderen te vaccineren vanaf januari

Als alles volgens plan verloopt, kunnen Vlaamse kinderen tussen 5 en 11 vanaf januari een eerste Pfizer-prik krijgen. Daarvoor moeten nog meerdere horden genomen worden, maar de regeringen treffen al de nodige voorbereidingen nu het Europese geneesmiddelenagentschap EMA een positief advies heeft gegeven.

De federale en de Vlaamse regering maken zich op om vanaf januari kinderen tussen 5 en 11 te vaccineren. De eerste stap daarvoor werd donderdag gezet: een positief advies van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. Nu moet de Europese Commissie haar fiat geven. Daarna verhuizen de beslissing en de praktische uitvoering naar de lidstaten.

In België is het wachten op bijkomend advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is voorstander van de vaccinatie van kinderen. 'Ik denk dat iedereen daarmee gebaat is. De vaccinatiekalender zit de komende maanden al goed vol met de boosterprikken, maar als het van mij afhangt, komt dat in de maand januari in onze campagne.'

400.000 Vanaf januari verwacht België wekelijks 400.000 kinderdosissen van het Pfizer-vaccin.

De overheid plaatste al een bestelling voor de nodige Pfizer-dosissen, bevestigt Gudrun Briat van het coronacommissariaat. 'Vanaf januari verwachten we 400.000 'kindervaccins' per week.' Kinderen jonger dan 12 krijgen een kleinere dosis van het coronavaccin: twee keer 10 microgram. Wie ouder is dan twaalf kreeg tweemaal een dosis van 30 microgram. Ondanks de lagere dosis maken de kinderen evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen, zeggen Pfizer en BioNTech.

De Vlaamse regering anticipeerde al op die beslissing door een budget van 14,3 miljoen euro vrij te maken voor de vaccinatie van 500.000 kinderen, bleek vorige week. Waar die hun prik krijgen, moet nog afgeklopt worden. De vaccinatiecentra die nu in gereedheid worden gebracht voor de boosterprik zijn een optie. 'Die blijven al zeker tot eind april operationeel', zegt Carmen De Rudder, de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 'Maar er is ook al overleg geweest met de CLB's voor een eventuele prik op school. Die knoop moet nog doorgehakt worden.'

Circulatie

Het coronavaccin van Pfizer biedt vooral bescherming tegen milde ziekte of ziekenhuisopname. Maar kinderen worden vaak niet erg ziek bij een coronabesmetting. Minder dan 4 procent van de coronapatiënten in het ziekenhuis is jonger dan 19, blijkt uit cijfers van Sciensano. Toch is het volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen), die ook lid is van de taskforce vaccinatie, op dit punt in de pandemie nuttig kinderen in te enten.

'De ziektelast bij kinderen is zeker niet het grootste probleem voor het zorgsysteem, dat klopt. Maar kinderen zijn op dit moment wel een belangrijke besmettingsmotor', zegt Van Damme. Dat blijkt ook uit de cijfers van Sciensano. Het aantal positieve coronatesten tussen 15 en 21 november lag bij de leeftijdsgroep van 0 tot 9 jaar veruit het hoogste: bijna 24 procent van de ruim 52.000 afgenomen testen was daar positief. Bij de andere leeftijdsgroepen schommelt die positiviteitsratio tussen 13 en 17 procent.

De ziektelast bij kinderen is zeker niet het grootste probleem voor het zorgsysteem. Maar kinderen zijn op dit moment wel een belangrijke besmettingsmotor. Pierre Van Damme Vaccinoloog

'De voordelen van het vaccineren van kinderen zijn vooral indirect', zegt Van Damme. 'Na een vaccin ben je zowel beter beschermd tegen infectie als tegen ziekte. Na verloop van tijd neemt die bescherming tegen infectie af. Dat zien we nu bij de volwassen bevolking, waar de besmettingen weer fors toenemen. Daarom is de boosterprik in het leven geroepen.'

Door nu kinderen te vaccineren, wordt de circulatie van het virus op korte termijn afgeremd, zegt Van Damme. 'Zo kunnen de scholen openblijven en verhinderen we dat kinderen het virus meenemen naar huis.' Of kinderen later ook een boosterprik nodig hebben om dat effect aan te houden, zal op een later moment overwogen moeten worden, meent Van Damme.