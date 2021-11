Ziekenhuizen moeten dagopnames uitstellen om intensieve zorg te versterken

De ziekenhuizen moeten alle operaties waarvoor een dagopname vereist is uitstellen. Het vrijgekomen personeel gaat naar de coronazorg op de afdelingen intensieve zorg

Mensen kunnen tot nader order niet meer terecht in het ziekenhuis voor een simpele operatie zoals het verwijderen van wijsheidstanden. Alle operaties die een dagopname vereisen, worden door de stijgende coronadruk on hold gezet. Dat heeft het Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSC), de groep experts die de zorgsector bijstaat in de gezondheidscrisis, aan de ziekenhuizen meegedeeld in een brief.

Dat betekent dat bijkomend een reeks ingrepen wordt uitgesteld om de coronacrisis de baas te blijven. Behalve acute, levensnoodzakelijke ingrepen wordt almaar meer tot latere datum uitgesteld.

Onbezette bedden

1.000 coronapatiënten op intensieve zorg De HTSC-experts verwachten tegen 10 december 1.000 coronapatiënten op de intensieve zorg.

Dinsdag lagen op intensieve zorg 790 coronapatiënten. De HTSC-experts zeggen in hun brief tegen maandag 6 december 900 en tegen 10 december 1.000 coronapatiënten op de intensieve zorg te verwachten. Daartegenover staat dat 223 van de normaal 2.000 intensieve-zorgbedden niet beschikbaar zijn, omdat er geen personeel is om ze te bemannen. Omdat de samenleving niet op slot is, geven de experts aan, is het onrealistisch dat het aantal intensieve-zorgbedden voor niet-coronapatiënten tot onder 800 kan zakken. De simpele rekensom leert dan dat 'er op korte termijn geen bewegingsruimte meer zal overblijven binnen onze ic zonder in te grijpen'. De experts besluiten daarom dat de maatregelen nodig zijn met onmiddellijke ingang.

Normaal zou beslist zijn op intensieve zorg nog meer bedden vrij te maken voor coronapatiënten: tot 60 procent in een volgende fase, in plaats van de helft nu. Er is beslist dat op de helft te houden. De experts vragen de ziekenhuizen wel er alles aan te doen om onbemande ic-bedden voor coronapatiënten te kunnen inzetten. De bedoeling is de 890 bedden die nog beschikbaar zijn toch op 1.000 te krijgen.

Personeel uit operatiekwartieren

Dat hopen de experts te bereiken door personeel uit operatiekwartieren en ontwaakzalen voor dagopnames door te schuiven naar de intensieve zorg. Daarom vragen ze de komende twee weken alle ingrepen die een dagopname vereisen uit te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het trekken van wijsheidstanden, waarvoor patiënten 's ochtends binnenkomen en 's avonds alweer naar huis mogen.