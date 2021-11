Ziekenhuizen moeten helft bedden intensieve zorg reserveren voor coronapatiënten

De ziekenhuizen moeten tegen het eind van de week opschalen naar fase 1B. Dat wil zeggen dat ze de helft van de bedden op intensieve zorg moeten reserveren voor covidpatiënten. De zorgkoepel Zorgnet-Icuro vraagt het Overlegcomité 'doortastende maatregelen' te nemen. 'Het zorgsysteem dreigt te ontwrichten.'

Alle Belgische algemene en universitaire ziekenhuizen hebben maandag een brief gekregen van het Hospital & Transport Surge Capacity-comité (HTSC). Dat is het overlegorgaan met vertegenwoordigers van de overheid en de gezondheidssector, dat focust op de organisatie van de ziekenhuiscapaciteit en medische transfers.

Het comité zegt dat de ziekenhuizen moeten opschalen naar fase 1B van het Surge Capacity Plan. Tegen vrijdag moet de helft van de erkende intensievezorgcapaciteit gereserveerd zijn voor coronapatiënten.

Stijgende trend

Maandag lagen 2.648 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen. 533 mensen liggen met corona op de intensivecareafdeling. Het comité waarschuwt voor een stijgende trend. 'De modellen doen nog altijd vermoeden dat die stijgende trend tot eind deze maand doorzet', schrijft het comité in de brief. Eventuele strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken kunnen dat scenario niet voorkomen, zegt het comité. Zulke ingrepen hebben pas na een paar weken effect.

533 Coronapatiënten Op de intensievezorgafdelingen liggen ruim 500 coronapatiënten.

De voorspelling is dat tegen zondag meer dan 660 mensen op intensieve zorg liggen. Bovendien zijn de patiënten niet gelijkmatig verspreid over het land. 'Een aantal ziekenhuizen en een aantal provincies hebben het vandaag al zwaarder te verduren', staat in de brief.

De opschaling naar fase 1B heeft gevolgen voor de reguliere, niet-dringende zorg. Alle levensnoodzakelijke en dringende onderzoeken en ingrepen gaan wel door. Ziekenhuizen mogen zelf beslissen of ze nog een fase hoger opschalen, maar het doel is dat te vermijden. 'Er dient maximaal ingezet te worden op solidariteit onder de ziekenhuizen en op de spreiding van de patiënten.'

Overbelast

De zorgkoepel Zorgnet-Icuro vraag het Overlegcomité woensdag doortastende maatregelen te nemen. Door de overbelasting van de huisartsen wenden mensen zich rechtstreeks tot de spoedafdeling van het ziekenhuis, die al overbelast is. De ziekenhuizen kampen met een hoge personeelsuitval: medewerkers raken zelf besmet of zitten in quarantaine. Daarnaast zijn er de gewone infecties en langdurig ziekteverzuim door de 'opgestapelde vermoeidheid' sinds maart 2020.