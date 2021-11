Zorgwekkende nieuwe variant in België vastgesteld

In België is een besmetting vastgesteld met de nieuwe, mogelijk nog besmettelijker variant van het coronavirus. 'Voorzichtigheid is nodig, maar geen paniek', beklemtoont minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Het Leuvense Rega Instituut onderzocht vrijdag twee Belgische stalen op de nieuwe coronavariant die in het zuiden van Afrika is opgedoken. De stalen sprongen in het oog toen een van de tests die traditioneel op stalen worden losgelaten, niet bleek te werken. 'Dat deed ons vermoeden dat het om een speciaal geval ging', zegt viroloog Marc Van Ranst.

Intussen blijkt één van de stalen positief voor de nieuwe variant, bevestigt Rega-onderzoeker Piet Maes. De betrokken patiënt was niet gevaccineerd en vertoonde milde symptomen, 11 dagen na een trip naar Egypte.

De nieuwe variant, met de voorlopige naam B.1.1.529, trok meteen de aandacht van de wetenschappers door het extreem hoge aantal mutaties. Dat veel van die mutaties op het spike-eiwit - het 'kroontje' dat het coronavirus zijn naam geeft - zitten, is een rode vlag. Het virus hecht zich via dat kroontje aan de receptoren in menselijke cellen.

De vaccins richten zich op die spike-eiwitten om het virus te identificeren en te neutraliseren. De vrees is dat de mutaties de vaccins minder effectief en het virus nog besmettelijker maken.

Ernstige bezorgdheid

Dat moet voor alle duidelijkheid nog bewezen worden. Voorlopig zijn er nog maar een 50-tal besmettingen met B.1.1.529 opgetekend in Botswana, Zuid-Afrika en Hongkong en zijn er vooral vragen en weinig antwoorden. Maar wetenschappers zijn het eens dat de kenmerken een reden voor ernstige bezorgdheid zijn en dat de variant snel en grondig onder de loep moet worden genomen.

Lees Meer Virusvariant duwt beurzen diep in het rood

De Wereldgezondheidsorganisatie bracht vrijdag een expertengroep in stelling om de variant te bespreken. Maar het zal een hele tijd duren voor duidelijk wordt of die de stempel krijgt van 'variant of concern', dan wel die van 'variant of interest'.

Inreisverbod

De Europese Commissie heeft intussen het vliegverkeer uit het zuiden van Afrika tijdelijk stilgelegd uit angst voor de nieuwe variant. De Belgische regering vaardigde daarbovenop een inreisverbod uit voor niet-Belgen die verbleven in het zuiden van Afrika. Zij kunnen ons land tijdelijk niet meer in. Belgen die terugkomen uit de regio, moeten tien dagen in quarantaine.