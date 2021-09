Onze 45 cultuurtips voor het najaar

Na de zomer van de vrijheid volgt een rijkgevuld cultureel najaar. Keuzestress? Niet nodig, dankzij onze bezoekersgids.

Dit zijn onze tips voor de beste expo's, live evenementen, literatuur, films en series.

EXPO

Marcel Broodthaers

De Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers (1924-1976) maakte in de jaren zestig van plastic straatnaamborden raadselachtige visuele gedichten. Hij gebruikte daarvoor beelden, letters, woorden en leestekens die op zich niet meteen veel betekenis hadden. Zo ontstond een reeks van 36 kunstwerken, aangevuld met veel variaties. Wiels toont de hele productie.

Vanaf 10 september - Wiels, Vorst.

Schermvullende weergave ©© SSuccession Marcel Broodthaers – Sabam 2021

De Morozov Collectie

De Russische broers Mikhaïl en Ivan Morozov waren in het begin van de 20ste eeuw in Moskou topverzamelaars van Europese en Russische kunst. Na de Russische revolutie werd hun verzameling grotendeels genationaliseerd en kwam ze terecht in de Hermitage in Sint-Petersburg en het Pushkin Museum in Moskou. Voor het

eerst wordt de verzameling buiten Rusland getoond. U mag in Parijs meesterwerken van onder meer Manet, Rodin, Monet, Matisse en Van Gogh verwachten.

Vanaf 22 september - Fondation Louis Vuitton, Parijs

P.LACE.S

Na een grondige renovatie opent het ModeMuseum in Antwerpen dit najaar opnieuw de deuren. Het museum is het centrale vertrekpunt van ‘P.LACE.S. - de verborgen kant van Antwerpen’. De expo onderzoekt de band tussen het historische textielambacht en de hedendaagse mode. Kant speelt daarin een sleutelrol. Vanaf het midden van de 16de tot halfweg de 18deeeuw speelde Antwerpen een hoofdrol in de creatie en de distributie van kant. De hele geschiedenis wordt getoond in nog vier andere Antwerpse musea, waaronder Museum Plantin-Moretus, dat een van de oudste archieven ter wereld over kanthandel bezit.

Vanaf 25 september - ModeMuseum, Antwerpen

Vergeet me niet

In de 15de en 16de eeuw nam de portretkunst een hoge vlucht. Mensen met macht en aanzien lieten zich graag portretteren door de beste schilders. ‘Vergeet me niet’ brengt honderd renaissanceportretten samen. Het is de grootste verzameling van zulke werken ooit in Nederland samengebracht. Het gaat om schilderijen van onder meer Titiaan, Dürer, Memling, Gossart en Sofonisba.

Vanaf 1 oktober - Rijksmuseum, Amsterdam

David Hockney

De veelzijdige schilder David Hockney verwierf wereldfaam met zijn portretten en popart- en landschapsschilderijen. De dubbeltentoonstelling in Brussel is een eerbetoon aan de zes decennia waarin de 84-jarige Brit furore maakte als een artiest die altijd op zoek gaat naar nieuwe manieren om de wereld voor te stellen. De eerste expo telt zo’n tachtig werken van de collectie van Tate. De tweede expo, ‘De komst van de lente, Normandië, 2020’, bestaat uit 116 schilderijen die hij tijdens de eerste lockdown op zijn iPad maakte.

Vanaf 8 oktober - Bozar, Brussel

Schermvullende weergave ©© David Hockney

Fernando Botero

De Colombiaanse schilder en beeldhouwer Fernando Botero schept met zijn ronde en voluptueuze figuren een volstrekt unieke wereld. In Bergen krijgt hij zijn

eerste Belgische retrospectieve. De tentoonstelling brengt belangrijke werken uit prestigieuze musea samen, waaronder historische schilderijen die zelden aan het Europese publiek worden getoond, net als schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken uit internationale privécollecties.

Vanaf 9 oktober - BAM, Bergen

Frida Kahlo

De tentoonstelling ‘Viva la Frida! - Life and Art of Frida Kahlo’ in het Drents Museum in Assen belooft een wereldprimeur. Voor het eerst komen twee belangrijke Frida Kahlo-collecties samen in één expo, beide uit Mexico-stad. Het Museo Dolores Olmedo bezit de grootste verzameling Kahlo-werken ter wereld. Het Museo Frida Kahlo (Casa Azul) bezit dan weer veel biografisch materiaal van de kunstenares. De combinatie van de twee kan niet anders dan een toptentoonstelling opleveren.

Vanaf 8 oktober - Drents Museum, Assen

Europalia

De kunstbiënnale Europalia slaat een nieuwe weg in. De centrale gast is geen land maar de trein, als symbool van verbinding tussen de Europese landen. Er is ook een concrete aanleiding: het festival viert 175 jaar sporen tussen Brussel en Parijs, 40 jaar TGV en 25 jaar Thalys. Op het programma staan zo’n vijftig tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Het is zeker uitkijken naar ‘Sporen van moderniteit’ in

de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Te beginnen met de impressionisten toont de expo hoe kunstenaars het spoor en de trein in hun werk afbeelden.

Vanaf 14 oktober

Georg Baselitz

De Duitse kunstenaar Georg Baselitz (83) kreeg twee jaar geleden als eerste nog levende kunstenaar een tentoonstelling in de eerbiedwaardige Gallerie dell’Accademia in Venetië. Nu is het de beurt aan het Centre Pompidou in Parijs.

Baselitz is een dwarsligger. In de jaren vijftig en zestig zette hij zich af tegen de abstractie en het minimalisme in de kunst. Hij refereert in zijn werk veel aan het Duitse expressionisme, met zijn felle en levendige kleuren. Hij schilderde een groot deel van zijn oeuvre van portretten en naakten ondersteboven. Met zijn omkering wil

Baselitz de relatie tussen het onderwerp en de kijker op scherp stellen. Zodra je het gewend bent, zie je geen figuren meer maar inventieve abstractie.

Vanaf 20 oktober - Centre Pompidou, Parijs

Richard Long

De Britse kunstenaar Richard Long maakt met natuurlijke materialen boeiende geometrische sculpturen. Hij creëert ze overal ter wereld, vaak al wandelend. Er zit een hele filosofie achter, van transformatie en banden met de kosmos tot vergankelijkheid. Het klinkt af en toe hoogdravend maar zijn creaties zijn visueel altijd erg de moeite. Museum M in Leuven brengt ze

samen.

Vanaf 22 oktober - M Leuven

Hugo van der Goes

De 15de-eeuwse schilder Hugo van der Goes behoort samen met Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Hans Memling tot de bekendste Vlaamse primitieven. Na een grondige restauratie van vijf jaar staat zijn meesterwerk ‘De dood van Maria’ uit 1470 centraal in de tentoonstelling in het Sint-Janshospitaal in Brugge. Aan de hand van zeven visies of zeven minitentoonstellingen wordt het belang van het schilderij voor het Vlaamse erfgoed geduid.

Vanaf 28 oktober - Sint-Janshospitaal, Brugge

Popart

Onder impuls van Roy Lichtenstein en Andy Warhol bloeide de popart in de jaren zestig helemaal open. Alles werd kunst, zelfs een simpel soepblik. In de expo ‘Popart, van Warhol tot Panamarenko’ brengt het S.M.A.K. veertig werken samen. Een deel komt uit de vaste collectie. Het andere deel is afkomstig uit de privécollectie Matthys-Colle. Het S.M.A.K. heeft die verzameling in langdurige bruikleen. Roger en Hilde Matthys-Colle legden van de jaren vijftig tot midden jaren zeventig een topcollectie van toenmalige hedendaagse kunst aan.

Vanaf 10 november - S.M.A.K., Gent

Paula Rego

Macht, seksualiteit en mythologie lopen als een rode draad door het oeuvre van de Portugees-Britse Paula Rego (86). In haar figuratieve werk belicht ze persoonlijke worstelingen, zoals haar jarenlange depressie, maar ook sociaal-maatschappelijke problematieken zoals de minderwaardige positie van vrouwen. Kunstmuseum Den Haag presenteert samen met Tate de grootste overzichtstentoonstelling van Paula Rego tot nu toe, met meer dan zeventig collages, schilderijen, etsen en tekeningen.

Vanaf 27 november - Kunstmuseum Den Haag

Schermvullende weergave ©Paula Rego / Photo Tate

Duits expressionisme

De kunstenaarsgroepen Die Brücke en Der Blaue Reiter gaven tussen 1905 en 1914 vorm aan het Duitse expressionisme. Ze zweerden elk op hun manier de traditionele kunst af en gaven de avant-garde een duw in de rug met schilderijen vol kleur en emoties. Tot de boegbeelden behoren Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Emil Nolde en Wassily Kandinsky. De expo belicht vooral de samenwerking tussen de twee stijlen.

Vanaf 21 november - Von der Heydt Museum, Wuppertal

Vracht

In het Museum aan de Stroom opent op 11 december de nieuwe vaste expo ‘Vracht’, die de geschiedenis van de zeevaart en de wereldhandel vertelt. Uiteraard staat de haven van Antwerpen centraal. Hoe is ze ontstaan en waar kwamen de eerste schepen vandaan? Wat hebben de Vikings met Antwerpen te maken? En wat zit er

zoal in de containers die vandaag worden gelost?

Vanaf 11 december - MAS, Antwerpen

LIVE

Who’s Tupac

Tijdens de speelreeks van ‘Who’s Tupac’ zal het precies 25 jaar geleden zijn dat 2Pac werd vermoord. De Amerikaanse rapper werd doodgeschoten na een bokswedstrijd van Mike Tyson in Las Vegas. Tupac Shakur wordt nog altijd gezien als een van de invloedrijkste rappers aller tijden. In de als talentenjacht vermomde muziektheatervoorstelling gaan vier jonge mensen tot het uiterste met slechts één doel voor ogen: de volgende Tupac worden. Van de makers van ‘Dear Winnie,’ en ‘Malcolm X’, dus dat belooft.

10-22 september - KVS, Brussel

Schermvullende weergave ©REUTERS

The Time of Our Singing

Voor zijn vierde opera dook de jazzcomponist Kris Defoort in ‘The Time of Our Singing’ van Richard Powers. De roman uit 2003 vertelt het verhaal van een raciaal gemengd gezin dat tegen de achtergrond van de naoorlogse segregatie in de Verenigde Staten verbonden en uit elkaar gedreven wordt door de muziek. In de orkestbak zitten naast 19 klassieke musici ook vier jazzmuzikanten, onder wie de drummer Lander Gyselinck.

14-26 september -De Munt, Brussel

Schermvullende weergave ©Hugo Segers

Dear Antwerp

deSingel plant het komende seizoen veel festivals. Het eerste is Dear Antwerp, waarbij het kunstenhuis de zaal inruilt voor de Antwerpse straten. Kunstenaars vertellen verhalen van de stad voor mensen in de stad. Dat doen ze met concerten, installaties, performances en voorstellingen op verschillende locaties. Het meest

in het oog springende project is de marathonvoorstelling ‘Familiestraat’ van Thomas Verstraeten op de voormalige site van het petroleumbedrijf BP.

26-28 september - deSingel, Antwerpen

Yasiin Bey

In tegenstelling tot de meesten van zijn Amerikaanse collega’s annuleerde Yasiin ‘Mos Def’ Bey zijn Europese najaarstournee niet. De Amerikaanse rapper doet

De Roma aan met ‘Black On Both Sides: 20th Anniversary’. De show zet zijn legendarische solodebuut in de schijnwerpers zonder daarbij classics uit ‘The New Danger’ of ‘The Ecstatic’ te vergeten.

15 september - De Roma, Antwerpen

Der Silbersee

Na ‘Der Schmied von Gent’ maakt Ersan Mondtag zijn tweede voorstelling voor Opera Ballet Vlaanderen. De eigenzinnige Duitse theatermaker zet nu zijn tanden in ‘Der Silbersee’ van Kurt Weill en Georg Kaiser. Het werk ging in 1933 in première in Duitsland, drie weken nadat de nazi’s aan de macht waren gekomen, en werd sindsdien zelden gespeeld. We worden ondergedompeld in een dystopische maatschappij anno 2033 die in de greep is van sociale ongelijkheid, censuur en polarisering.

18 september-16 oktober - Opera Ballet Vlaanderen

Schermvullende weergave Ersan Mondtag. ©William Minke

Nordmann

Op het vorig jaar verschenen album ‘In Velvet’ van jazzrockband Nordmann stonden songs en melodie nog steeds centraal, maar het instrumentarium werd uitgebreid met drumcomputers en synths. De opmerkelijke koerswijziging leverde een verslavende plaat op die de groep amper live kon spelen. Wordt 2021 alsnog hét jaar van de Radiohead van de Belgische jazz?

Vanaf 19 september

Víkingur Ólafsson

De pianist uit IJsland maakte al indruk met zijn albums met interpretaties van Philip Glass, Claude Debussy en Johann Sebastian Bach. Zijn nieuwe tournee staat in het teken van Mozart. Op zijn jongste album, dat deze week verscheen, laat Ólafsson pianowerken van de Oostenrijker dialogeren met muziek van tijdgenoten die indruk op hem maken, onder wie Domenico Cimarosa en Joseph Haydn.

24 november, Flagey, Brussel - 1 oktober, deSingel, Antwerpen

Schermvullende weergave ©Vikingur Olafsson

Age of Rage

Regisseur Ivo van Hove onderzoekt wat er aan de basis van woede en geweld ligt. Geen beter materiaal dan de oude Grieken om die materie te onderzoeken: maar liefst zeven tragedies smeedde hij in ‘Age of Rage’ samen tot een bijna vier uur durende marathonvoorstelling. Onder meer Euripides’ toneelstukken ‘Elektra’, ‘Orestes’ en ‘Trojaanse Vrouwen’ worden tot een doorlopend verhaal geweven. De muziek is van Bl!ndman.

7-10 oktober - deSingel, Antwerpen

The Köln Concert

Tjajal Harrell

Danser en choreograaf Tjajal Harrell werd in 2018 door Tanz Magazine uitgeroepen tot danser van het jaar. Voor zijn nieuwe voorstelling bedacht hij een choreografie op ‘The Köln Concert’ van Keith Jarrett. De Amerikaanse pianist was amper 29 toen hij in 1975 dit concert vol piano-improvisaties opnam in het operagebouw van Keulen. ‘The Köln Concert’ is nog altijd de populairste solopianoplaat aller tijden, met meer dan 4 miljoen verkochte exemplaren. De collectieve ervaring van kwetsbare, dansende mensen zien, moet herinneren aan de noodzaak om ondanks alles dicht bij elkaar te blijven.

8 oktober - Kaaitheater, Brussel

Giselle

Na een eerste succesvolle reeks in 2018 herneemt Opera Ballet Vlaanderen Akram Khans meeslepende bewerking van het 19de-eeuwse ballet ‘Giselle’. De Brits-Bengaalse choreograaf brengt het romantische verhaal over liefde en verraad in een middeleeuws Duits dorp als een hedendaagse parabel over een gemeenschap van gastarbeiders wier toevlucht onbereikbaar wordt achter letterlijke en metaforische muren.

8 oktober-7 november - Opera Ballet Vlaanderen (Gent en Antwerpen)

Naima Joris

Naima Joris is een grote aanwinst voor de Belgische muziekwereld. De dochter van jazzmuzikant Chris Joris maakte in de lente indruk met een album waarin ze het verlies van haar zus - ook een zangeres - van zich af zingt. Haar alt roept herinneringen op aan Billie Holiday, de subtiele muziek reflecteert de mijmeringen van haar gegroefde ziel.

30 oktober - AB, Brussel

Schermvullende weergave ©James Arthur

LITERATUUR

Jonathan Franzen

In volumineuze romans als ‘De correcties’ en ‘Vrijheid’ maakte Jonathan Franzen nauwkeurig en niets ontziend de balans op van het hedendaagse Amerika. Zo kreeg hij de reputatie van wonderkind én herrieschopper van de Amerikaanse letteren. Met zijn nieuwe worp, ‘Kruispunt’, duikt hij in het verleden en roept hij de geest van de vroege seventies op. In de loop van een enkele winterdag ontvouwt zich het wel en wee van een gezin dat afdaalt in een diepe morele crisis.

Kruispunt - 27 september, Prometheus

Schermvullende weergave ©©Philippe MATSAS/Opale/Leemage

Peter Handke

‘Een meesterwerk in een kolkend oeuvre’, kopte het Duitse weekblad Die Zeit over Peter Handkes nieuwe roman. De Nobelprijswinnaar mag dan omstreden zijn vanwege zijn politieke standpunten, het is altijd reikhalzend uitkijken naar zijn nieuwe werk. ‘Het tweede zwaard’ is een novelle over wraakzucht,

verbeelding en de kracht van literatuur, in Handkes beruchte, overvloedige en experimentele stijl.

Het tweede zwaard - 10 november, Wereldbibliotheek

Maarten Inghels

Dichter en schrijver Maarten Inghels maakte vijf jaar geleden kennis met Piet Van Haut, de Belgische fraudeur en mythomaan die zichzelf de ‘allergrootste meesteroplichter ter wereld’ noemt. ‘Hier zit een boek in’, dacht Inghels. Maar zijn personage bleek - zoals te verwachten - een bedrieglijk en ongrijpbaar sujet. ‘Het spannende, metafictionele verhaal van een man voor wie het leven één groot theater is en de auteur die meer dan een toeschouwer wil zijn.’

Het mirakel van België - 24 november, Das Mag

Koen Peeters

In zijn vorige grote roman ‘De mensengenezer’, waarvoor Koen Peeters in 2017 de Boekenbon Literatuurprijs won, trad een jonge boerenzoon uit de Westhoek in een strenge kloosterorde. Door toedoen van een leraar reisde hij naar Congo. Diezelfde leraar neemt de lead in ‘De minzamen’, een verhaal over koloniale schuld.

De minzamen - 25 november, De Bezige Bij

Schermvullende weergave ©AFP

Deborah Levy

Haar proza behoort al enige decennia tot het beste wat ons vanuit het Verenigd Koninkrijk bereikt. Met haar ‘levende autobiografie’ bewijst Deborah Levy zich eens te meer als grande dame van de Britse literatuur. Na de eerste twee delen ‘De prijs van het bestaan’ en ‘Dingen die ik liever niet wil weten’ volgt nu het sluitstuk van haar biografische trilogie. ‘Onroerend goed’ is een mix van memoires, zelfonderzoek, autofictie en culturele analyse. Met als rode draad de vele uitdagingen die vrouwen moet trotseren om hun eigen verhaal te schrijven en te herschrijven.

Onroerend goed - 7 december, De Geus

FILM

Dune

‘Dune’ geldt als een hoogtepunt uit de sciencefictionliteratuur, maar filmmakers hebben altijd hun tanden stukgebeten op het dikke boek van Frank Herbert.

Onder meer Alejandro Jodorowsky en Ridley Scott kregen hun versies niet van de grond, de interpretatie van David Lynch uit 1984 werd een flop. De poging die Denis Villeneuve (‘Arrival’) nu onderneemt, oogt in elk geval veelbelovend. Timothée Chalamet speelt een jonge edelman die een waardevolle maar levensgevaarlijke planeet moet besturen. Als ‘Dune’ aanslaat, komt er een vervolg.

Vanaf 15 september in de bioscoop

No Time to Die

November 2019, februari 2020, april 2020, november 2020, april 2021, oktober 2021 en nu finaal 30 september 2021. De voortdurend verschuivende releasedatum van de nieuwe Bond-film had alles van een running gag. Nu de zalen open zijn, hopen alle exploitanten dat dit de kaskraker wordt die de mensen weer helemaal zal winnen voor de cinema. In zijn laatste optreden als 007 heeft Daniel Craig zijn job als geheim agent opgegeven. Maar als een oude vriend hem benadert om een verdwenen wetenschapper op te sporen zit het spel snel weer op de wagen.

Vanaf 30 september - in de bioscoop

Schermvullende weergave ©Photo News

Last Night in Soho

‘Een mooi geregisseerde lsd-trip’. Zo omschrijft actrice Anya Taylor-Joy ‘Last Night in Soho’. De Britse regisseur Edgar Wright (‘Shaun of the Dead’, ‘Baby Driver’) belooft dan weer een bevreemdende psychologische thriller met uitgesproken invloeden van het notoire Italiaanse giallogenre. Het concept klinkt alvast behoorlijk hallucinant: een jonge vrouw wordt plots naar het swingende Londen van 1966 gezogen en belandt daar in het lichaam van de zangeres die ze altijd heeft aanbeden.

Vanaf 27 oktober in de bioscoop

Schermvullende weergave ©rv

Kom hier dat ik u kus

De regisseurs Sabine Lubbe-Bakker en Niels van Koevorden maakten in 2013 indruk met de pakkende documentaire ‘Ne me quitte pas’, over twee bevriende zatlappen in een Waals dorpje. Hun eerste lange fictiefilm bewijst dat het geen toevalstreffer was. Ze pakken de gelijknamige bestseller van Greet Op de Beeck aan alsof het realiteit betreft en komen uit bij een gevoelig portret van een jonge vrouw die vooral niemand tegen de haren in wil strijken en zo zichzelf uit het oog verliest. De hoofdrol is voor Tanya Zabarylo, een ware openbaring.

Vanaf 17 november in de bioscoop

The Matrix: Resurrections

Toen de Wachowski’s in 2003 hun baanbrekende ‘Matrix’-trilogie afsloten, lieten ze er geen twijfel over bestaan: voor hen was de kous af. Maar 15 jaar later bleek dat studio Warner Bros plannen smeedde om de successerie weer op te starten. Uiteindelijk was alleen Lana Wachowski bereid eraan mee te werken, weliswaar met de zegen van zus Lilly en met Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss (maar niet Laurence Fishburne) aan boord. Wat dit vierde deelprecies zal vertellen, is vooralsnog een groot mysterie.

Vanaf 15 december in de bioscoop

SERIE

Onder vuur

Een brandweerkorps uit Oostende heeft het sinds het onverwachte vertrek van de commandant bijzonder lastig. De nieuwe leider, een vrouw, wil dat het team voortaan professioneler te werk gaat, en dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. Als er ook nog eens doden vallen, is het hek van de dam. Oppervlakkig doet deze nieuwe Eén-reeks aan ‘Windkracht 10’ denken, maar regisseur Joost Wynant lijkt er toch iets anders van gemaakt te hebben. De hoofdrollen zijn onder meer voor Louis Talpe, Lynn Van Royen en Sam Louwyck.

Vanaf 12 september op Eén en VRT NU

Schermvullende weergave ©© VRT

Scenes from a Marriage

Hoe leefbaar of zelfs gezond is het om getrouwd te zijn? De Zweedse cineast Ingmar Bergman vroeg het zich in 1973 af in zijn miniserie ‘Scènes uit een huwelijk’, en nu stelt de Amerikaanse versie dezelfde vraag. In die 50 jaar is er veel veranderd (de positie van de vrouw bijvoorbeeld), maar de problemen blijven dezelfde. ‘Scenes from a Marriage’ werd geschreven en geregisseerd door de bedenker van ‘In Treatment’, en dat merk je. Drama van de bovenste plank, vlijmscherp vertolkt door Jessica Chastain en Oscar Isaac.

Vanaf 12 september op Streamz

Midnight Mass

Sinds de Netflix-reeks ‘The Haunting of Hill House’ gaan liefhebbers van het huivergenre altijd iets meer rechtop zitten wanneer regisseur Mike Flanagan met een nieuw project aankomt. ‘Midnight Mass’ lijkt ook opnieuw echt op hun maat gesneden. De zevendelige serie speelt zich af op een klein afgelegen eiland, waar de komst van een charismatische priester onverklaarbare gebeurtenissen met zich brengt. De religieuze toewijding die groeit, blijkt echter niet zo onschuldig te zijn.

Vanaf 24 september op Netflix

Wat houdt ons tegen?

Van 1 tot 12 november komt de wereldtop nog eens samen - dit keer in Glasgow - om de toestand van ons klimaat onder de loep te nemen en (hopelijk) afdoende maatregelen af te spreken. Net voordien probeert experte en voormalige weervrouw Jill Peeters, die in 2017 mee het Climate Action Leadership Network oprichtte,

in een reportagereeks van vijf delen te schetsen hoe het zo ver is kunnen komen, hoe de nabije toekomst eruitziet en wat we nog kunnen doen.

Vanaf 25 oktober op Canvas en VRT NU

Grond

Een jonge moslim uit Vilvoorde erft de begrafenisonderneming van zijn vader. Hij heeft een geniale inval: in plaats van overledenen terug te sturen naar Marokko om er in heilige grond begraven te worden, haalt hij die heilige grond gewoon naar Vlaanderen. Er schuilen echter addertjes onder het gras. De komische serie ‘Grond’ is gebaseerd op een idee van Zouzou Ben Chikha, die het uitwerkte met zijn ‘Bevergem’-spitsbroers Wannes Cappelle en Dries Heyneman. Voor de regie strikten ze niemand minder dan Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans.

Later in het najaar op Play4, daarna ook op Streamz en Netflix

ALBUM

James Blake

Na zijn titelloze debuut uit 2011, het met een Mercury Prize bekroonde ‘Overgrown’ uit 2013, ‘The Colour in Anything’ uit 2016 en ‘Assume Form’ uit 2019 wordt de Britse zanger en producer als een van de invloedrijkste liedjesschrijvers van het voorbije decennium beschouwd, temeer omdat wereldsterren als Beyoncé, Jay Z en Kendrick Lamar een beroep deden op zijn talent. De nieuwe plaat is een conceptalbum. De single ‘Say What You Will’, ‘een song over vrede vinden met wie je bent en waar je naartoe gaat, onafgezien van hoe goed het met anderen gaat’, effende het pad.

Friends That Break Your Heart - 10 september

Schermvullende weergave ©James Blake

Robin Verheyen

Aan het conservatorium combineerde de muzikale duizendpoot Robin Verheyen jazz met klassieke saxofoon, maar daar stopte hij mee ‘omdat er te veel kortzichtige mensen rondliepen’. Klassieke muziek kreeg gewoon een plaats in zijn leven, onder meer door partita’s van Johann Sebastian Bach op saxofoon te studeren. De inspiratiebron voor ‘The Bach Riddles’ was ‘Das Musikalische Opfer’, waarvan hij ook eerst maandenlang de partituur analyseerde. Na de livepremière dik vier jaar geleden in het Brugse Concertgebouw volgt nu een dubbelalbum.

The Bach Riddles - 24 september

The War On Drugs

Op zijn vijfde studioplaat zal The War On Drugs zijn reputatie als ultieme leverancier van breed openwaaierende classic rock van morgen bestendigen. Voorsmaakje is het intimistische ‘Living Proof’, dat werd aangekondigd als een van de persoonlijkste songs die zanger Adam Granduciel ooit heeft geschreven. De plaat zelf, het resultaat van drie jaar werk in zeven studio’s, van Electric Lady in New York tot Sound City in Los Angeles, wordt ‘een niet alledaags rockalbum over een van de meest alledaagse menselijke vermogens: veerkracht in het aanschijn van wanhoop.’

I Don’t Live Here Anymore - 29 oktober

Schermvullende weergave ©War on drugs

Sylvie Kreusch

De kracht van de suggestie is voor de Belgische zangeres Sylvie Kreusch altijd belangrijker geweest dan strak afgelijnde woorden of het keurslijf van een genre. Dat

was al zo toen ze in 2013 na winst in De Nieuwe Lichting doorbrak met ‘Soldier’s Heart’, of toen lief Maarten Devoldere haar inlijfde als muze bij Warhaus. Na de ep’s ‘Bada Bing! Bada Boom!’ en ‘Wild Love’ is er straks een debuutalbum dat zijn titel dankt aan het Normandische dorpje waar ze de meeste van haar licht bezwerende, meeslepende en soms hypnotiserend groovy tracks over de vrije en vaak fatale liefde componeerde.

Montbray - 5 november

Schermvullende weergave ©Photo News

Damon Albarn

Een lang orkestraal stuk, geïnspireerd door het majestueuze IJslandse landschap waarop Damon Albarn vanuit zijn huis in een buitenwijk van Reykjavik uitkijkt. Dat moest het worden. Maar tijdens de lockdown evolueerde dat plan naar een panoramisch album met elf songs over breekbaarheid, verlies en wedergeboorte. De lange titel van zijn tweede soloalbum vond de veelzijdige Blur- en Gorillaz-frontman in ‘Love and Memory’, een gedicht van John Clare.