Select | Tips voor binnen en buiten

Erfgoed

De 33ste editie van de Open Monumentendag staat in het teken van inclusie. De ontwijde Don Bosco-kapel met Bauhaus-elementen in Vremde (foto) is daar een voorbeeld van. Ze ligt aan een natuurgebied. Natuurpunt en mensen met een beperkingen geven er rondleidingen. Zo’n 400 gebouwen en monumenten openen de deuren, van de Boekentoren in Gent tot het Rubenshuis in Antwerpen. Check wel de website. Een aantal rondleidingen is al volzet.