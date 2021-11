Select | Tips voor binnen en buiten

De Tijd selecteert elk weekend cultuurtips voor binnen en buiten.

Boek/expo

Spell: 1968-2018 | Het oeuvre van Karel Fonteyne

Uiterlijkheden interesseren hem niet. Liever verbeeldt hij de innerlijke beleving. Toch maakte de Antwerpenaar Karel Fonteyne (71) in de jaren 80 en 90 naam als modefotograaf. Alle grote bladen publiceerden zijn eigenzinnige werk en hij maakte campagnes voor onder meer de Antwerpse Zes en Hermès. Sinds 1996 werkt hij opnieuw als kunstfotograaf. In een knap en lijvig boek blikt Fonteyne terug op vijftig jaar foto’s maken. Een kleine selectie van beelden is tot 4 januari te bekijken bij Yust in Antwerpen (Covelierstraat 6).

Bioscoop

Ghostbusters: Afterlife

De nieuwe ‘Ghostbusters’ knipoogt uitgebreid naar het origineel maar houdt zijn nostalgische drang goed in bedwang. Geestige avonturenfilm.

Kom hier dat ik u kus

Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden geven de succesroman van Griet Op de Beeck een pakkende waarachtigheid. Problematische familierelaties staan centraal.

The Power of the Dog

Op een ranch is de spanning te snijden als een van de eigenaars een weduwe en haar tienerzoon mee naar huis brengt. Broeierige western van Jane Campion.

Televisie

Capernaum | Zaterdag, 22.45 uur, NPO2

De Libanese cineaste Nadine Labaki draaide dit aangrijpende drama in 2018. De 12-jarige Zain moet in de sloppenwijken van Beiroet zijn familie onderhouden.

Vranckx | Zaterdag, 20.10 uur, Canvas

Documentaire over de harde concurrentiestrijd op de tweedehandskledingmarkt in Ghana. Elke week worden 15 miljoen kledingstukken uit de hele wereld aangevoerd en over het land verdeeld.

Schoolmoorden | Ma, 20.25, NPO2

Aangrijpende gesprekken met ouders wier kinderen daders waren van schoolshootings in de Verenigde Staten.

Expo

Maarten Vanden Eynde | Mu.ZEE, Oostende, tot 16 januari

De kunstpraktijk van Maarten Vanden Eynde is ingebed in onderzoeksprojecten die zich vooral richten op de verhouding tussen kapitalisme en ecologie.

Verbeelding van het universum | M Leuven, tot 16 januari

Hoe keek de mens tot in de 16de eeuw aan tegen de ordening van de kosmos en de plaats van de mens daarin? Mooie combinatie van wetenschap en kunst.

De tentoonstelling | S.M.A.K., Gent, tot 17 april