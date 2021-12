'The Mole Agent': Wie is de mol in het woon-zorgcentrum?

Goed geklede charmeur

Gezondheidscrisis

Het mooie is dat ‘The Mole Agent’ trapsgewijs verandert van een absurdistische spionagefilm in een tedere film over eenzaamheid. De meeste bewoners voelen zich in de steek gelaten door hun familie. Een bijna demente bewoonster vertelt Sergio over haar ontsnappingsplannen. Omdat ze nooit bezoek krijgt, bellen personeelsleden van het rusthuis haar soms op en doen ze alsof ze haar moeder zijn. In dat licht moeten we ook de houding van zijn doelwit zien. Dat de vrouw ongelukkig is, ligt niet aan een mogelijk slechte behandeling in het rusthuis. Want daar is niets van aan. Zoals Sergio op een bepaald moment zegt: ‘Ze wil gewoon dat haar dochter haar wat meer bezoekt.’