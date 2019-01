Bolsonaro belooft Davos een economisch paradijs

In zijn eerste internationale toespraak zette de Braziliaanse president de deuren van zijn land wijd open voor de internationale zakenwereld.

Brazilië heeft de internationale zakenwereld nodig. En omgekeerd. Met die woorden begon de Braziliaanse president Jair Bolsonaro gisteren op het Wereld Economisch Forum zijn eerste buitenlandse toespraak.

Daarin vermeed hij een reeks thema’s waar internationaal discussie over is ontstaan. Bolsonaro beloofde in zijn campagne bijvoorbeeld dat hij zijn land net als de Amerikaanse president Donald Trump zou terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij suggereerde ook net als Trump de ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te zullen verhuizen. Ook haalde Bolsonaro uit naar homo’s.

In de plaats van daarop in te gaan schetste Bolsonaro een economische agenda. Hij beloofde dat hij Brazilië wil veranderen in een land dat op het einde van zijn termijn behoort tot de vijftig beste landen om zaken te doen. In het jaarlijkse Doing Business-rapport van de Wereldbank staat Brazilië nu op de 109ste plek.

Hij wil dat doen door de belastingen te verlagen voor wie werkt, technologische partners te zoeken om grondstoffen beter te ontginnen, barrières voor internationale handel weg te werken, en de begroting in evenwicht te brengen.

Ook wil hij internationale voorbeelden van de rijkelandenclub OESO opvolgen, de strijd tegen corruptie opvoeren, en investeren in veiligheid om meer toerisme aan te trekken. ‘We hebben een prachtige natuur. Brazilië is een paradijs. Maar we willen meer veiligheid, zodat jullie kunnen komen en genieten van die schoonheid.’