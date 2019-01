‘Eigenlijk raden we af cannabis te roken'

De cannabis-sector kan zowel de wereld van pijnstillers, slaapmiddelen, alcohol, sportdrankjes als dierenwelzijn op zijn kop zetten, zegt Bruce Linton, CEO van het beursgenoteerde Canopy.

In een cafetaria voor skiërs, hoog in de feeë­rie­ke bergen boven Davos, vond afgelopen week in de marge van het Wereld Economisch Forum een internationale cannabis-top plaats. Investeerders schoven er aan de houten tafels aan voor een gesprek met Bruce Linton, oprichter en CEO van Canopy dat in Wall Street - beursticker: WEED - een beurswaarde van 13 miljard euro heeft.

Linton – Een energieke vijftiger, T-shirt met marihuanaplant en kostuumvest er losjes over – ziet zijn aanwezigheid in Davos als een overwinning. Hij legt uit dat jarenlang niemand in zijn bedrijf geloofde. ‘Toen ik zes jaar geleden startte, dacht mijn familie dat de georganiseerde misdaad me ging vermoorden. ‘Nog een geluk dat je moeder twee zonen heeft’, zei mijn broer toen tegen mij.’

Hij besefte daarom dat een van de grootste hindernissen het overwinnen van wantrouwen was. ‘Daarom hebben we vanaf dag één Deloitte als consultant ingehuurd, een kredietlijn geopend bij een grote Amerikaanse bank en gewerkt aan een beursnotering.’ ‘Nasdaq was niet goed genoeg. Het moest het oude stenen gebouw van NYSE zijn, met de associatie van Rockefeller. Ze wilden ons niet, omdat we in cannabis actief zijn. Toen vroeg ik: als iemand ons overneemt, gooi je dat bedrijf dan van de beurs? OK dan, zeiden ze, maar je mag de openingsbel niet luiden.’

Reputatie en vertrouwen zijn nog altijd cruciaal, legt hij uit. Daarom huurt hij geen lobbyisten in, maar gaat persoonlijk met regulatoren spreken. ‘We raden eigenlijk ook af cannabis te roken. De geur kan de buren hinderen. Misschien ruiken kinderen het. We raden aan cannabis tot je te nemen via olie, een puffer of een drankje.’

Snoop Dogg

Om dezelfde redenen - vertrouwen - organiseert Canopy aan het hoofdkantoor in Canada jaarlijks een feest voor de lokale gemeenschap. De zonen van Linton traden er op, als voorprogramma van de bekende marihuana-gebruiker Snoop Dogg. Voor wie in het dorp woont was het concert gratis, anderen moesten 20 dollar betalen, die naar een lokaal project ging. En om diezelfde reden – reputatie – is Linton bijzonder gelukkig met zijn aanwezigheid in Davos.

Presenteert Canopy zich als een medisch bedrijf? ‘We zijn vier bedrijven’, antwoordt hij. ‘We zijn een landbouwonderneming in onze kweekserres. We zijn een chemisch bedrijf dat de marihuana daarna behandelt. We zijn een medisch bedrijf dat klinische testen doet. En we zijn een recreationeel bedrijf, zoals de drankensector. Alleen word je van cannabis-drank minder dik dan van alcohol en schaadt het je lever niet. We zien ook mogelijkheden in sportdrankjes, die je doen ontspannen na de inspanning.’

Linton is ervan overtuigd dat hij meerdere sectoren op hun kop kan zetten: de farmawereld van pijnstillers en slaapmiddelen, de drankensector, de wereld van dierenmedicatie en zelfs toerisme. ‘Kijk hoeveel mensen naar Amsterdam reizen om stoned te worden. Wat zou dat niet geven moest Griekenland cannabis legaliseren?’