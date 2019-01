Klimaat bovenaan kopzorgenlijstje Davos

Zorgen over ongelijkheid en wankele banken hebben plaatsgemaakt voor vrees voor klimaatverandering en cyberaanvallen, leert het Global Risk Report van het Wereld Economisch Forum.

Welke rampen verwachten we de komende tien jaar? En als ze gebeuren, welke zullen dan het meest schade aanrichten? Die vragen stelt het Wereld Economisch Forum ieder jaar samen met Zurich Insurance aan een duizendtal experts uit de academische, politieke en zakenwereld. De antwoorden vormen het Global Risk Report, dat dit jaar aan zijn 14de editie toe is.

De Tijd trekt naar Davos Het Wereld Economisch Forum in Davos staat voor de deur. En De Tijd volgt het evenement op de voet.



Vanaf 19 januari, in uw krant en op www.tijd.be/

Het rapport is de klassieke voorzet van de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos, waar voor ons land volgende week onder anderen premier Charles Michel (MR) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan deelnemen.

Het jaarlijkse kopzorgenlijstje toont hoe de wereld verandert. Tien jaar geleden waren de zorgen economisch. Ze gingen over crashende beurzen en een stilvallende Chinese economie. Daarna nam de ongerustheid over groeiende ongelijkheid de overhand, samen met zorgen over het klimaat en daarna ongecontroleerde migratie en geopolitieke spanningen.

De huidige trend is anders. De experts en verzekeraars maken zich nu het meest zorgen over extreem weer, natuurrampen en het onvermogen van overheden overal ter wereld om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. In de top vijf van meest waarschijnlijke risico’s nemen milieurampen de eerste drie plekken in.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Er werd onderzocht hoe natuurproblemen de economie verstoren. De universiteit van New Hampshire lijstte in dat verband de redenen op waarom Amerikaanse autofabrieken in 2017 hun machines moesten stilleggen. Dat kwam in de eerste plaats door fabrieksbranden of herstructureringen na overnames, maar orkanen waren de derde grootste oorzaak.

Wereldwijd leven bovendien 800 miljoen mensen in kuststeden die kwetsbaar zijn voor een stijging van het zeeniveau met een halve meter, wat tegen 2050 gevreesd wordt. En klimaatverandering leidde in 2017 tot voedselonveiligheid - bijvoorbeeld door mislukte oogsten - voor 39 miljoen mensen.

Alleen de impact van massavernietigingswapens wordt hoger ingeschat dan die van de klimaatproblemen.

De klimaatproblemen zijn niet alleen bijzonder waarschijnlijk, als ze zich voordoen zijn ze ook erg schadelijk. Alleen de impact van massavernietigingswapens wordt hoger ingeschat, maar de kans dat iemand die inzet, is naar verwachting miniem.

Behalve het klimaat staan cyberaanvallen en datafraude in de top vijf van kopzorgen die de wereld zich moet maken. Het gaat van diefstal van identiteit, fake news tot het hacken van cruciale infrastructuur. Landen moeten daarom meer dan vroeger internationale partners screenen op veiligheid, luidt het advies.