Michel: 'Davos ligt niet wakker van lopende zaken'

Op het Wereld Economisch Forum in Davos liggen de buitenlandse investeerders niet wakker van de Belgische regeringscrisis, stelden de Belgische toppolitici vast.

Op het Wereld Economisch Forum in Davos ontvingen koning Filip, premier Charles Michel en Vlaams minister-president Geert Bourgeois woensdag zoals volgens de jarenlange traditie buitenlandse investeerders op een receptie.

Dat de federale regering in lopende zit, is daarbij volgens de premier geen probleem. ‘Ik krijg er geen vragen over’, zei Michel. ‘De interne politieke realiteit van België wordt niet als een drama gezien.’

Michel en Bourgeois speelden de Ineos-investering van drie miljard euro in de Antwerpse haven uit als bewijs dat België aantrekkelijk is voor investeerders.

Beiden gaven ook een boodschap dat ze achter internationale samenwerking staan. Bourgeois zei dat Vlaanderen voorstander is van vrije en faire wereldhandel. Michel zei dat hij het Europese project in het hart draagt en het in deze ‘tijden van verwarring’ zal verdedigen tegen populisme en extremisme.