Mondiale regels voor e-commerce in de steigers

De EU, China, de VS en Japan gaan mee onderhandelen over wereldwijde regels voor internethandel. Dat hebben de handelsblokken besloten op het Wereld Economisch Forum in Davos.

De cyberveiligheid bij webwinkelaankopen verhogen, de handelsbelemmeringen voor e-commerce wegwerken en standaarden afspreken voor elektronische contracten en handtekeningen. Dat zijn enkele van de ambities waar 75 landen wereldwijd afspraken over willen maken. Het gaat om de EU en 47 andere leden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), waaronder de grote spelers de VS, China en Japan.

De onderhandelingen beginnen in maart in de gebouwen van de WHO in het Zwitserse Genève. Op de G20-vergadering in Japan in juni zouden de eerste resultaten tastbaar moeten zijn.

'E-commerce is een realiteit in de meeste hoeken van de wereld. Het is daarom onze plicht onze burgers en bedrijven van een voorspelbare, effectieve en veilige omgeving voor onlinehandel te voorzien', zegt Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström.

De WHO, die 164 leden telt, bleek vorige maand op dat vlak niet in beweging te komen. Vandaar de 75 landen zich nu afsplitsen, al blijven andere leden welkom. Malmström vindt het grote aantal deelnemers alvast bemoedigend. Als de onderhandelaars tot afspraken komen, worden de regels de facto de wereldstandaard, want samen zijn ze goed voor meer dan 90 procent van de wereldwijde handel.

China en Trump

Belangrijk is vooral de deelname van China, dat tot het laatste moment aarzelde om mee te doen. Volgens Zhang Xiangchen, de Chinese ambassadeur bij de WHO, doet China mee om een bredere crisis rond de Wereldhandelsorganisatie te vermijden. Door het unilateralisme van de Amerikaanse president Donald Trump komen multilaterale organisaties als de WHO onder druk te staan.

'De lancering van de onderhandelingen over e-commerce zullen de onderhandelingsfunctie van de WHO aanzienlijk versterken, en het vertrouwen in multilaterale handel en economische globalisering versterken', zegt Zhang aan de nieuwsdienst Bloomberg. De VS en China zijn de twee grootste retailmarkten ter wereld.