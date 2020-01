De Tijd op het WEF | Greta Thunberg in Davos: 'Dit is pas het begin'

Op het Wereld Economisch Forum in Davos is de zeventienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg een van de belangrijke sprekers dinsdag. Ze neemt deel aan een debat georganiseerd door het Amerikaanse Time, dat haar vorig jaar tot persoon van het jaar koos.

De uitstoot van CO2 is niet gedaald en dat is uiteindelijk wat we willen bereiken. Greta Thunberg

Thunberg is voor het tweede jaar op rij in Davos. Op dat jaar is er tegelijk veel en niets gebeurd, zegt ze.

‘Het hangt er namelijk van af hoe je het ziet’, zegt Thunberg. ‘Er is een vonk ontstoken. Mensen zijn zich meer bewust geworden van het klimaat, dankzij de jongeren. Het is een immense stap. Maar vanuit een ander perspectief is er niets gebeurd. De uitstoot van CO2 is niet gedaald en dat is uiteindelijk wat we willen bereiken.’

Toch toonde Thunberg zich niet ontgoocheld daardoor. ‘We hadden dit verwacht. Het zal meer vergen dan dit. Dit is pas het begin.’

Haatboodschappen

Thunberg had ook nog een boodschap aan al wie haar haatboodschappen stuurt. ‘Wat wij zeggen is geen opinie, maar de best mogelijke wetenschappelijke inschatting.’