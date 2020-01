Merkel noemt klimaatstrijd kwestie van leven of dood

De doelen voor een lagere CO2-uitstoot halen is voor het Europese continent een kwestie van overleven. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel op het Wereld Economisch Forum in Davos.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel hield donderdag een toespraak die in alles het tegendeel vormde van de speech die de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag gaf. Trump zei toen dat de Amerikaanse economie goed draait en de werkloosheid laag is. Hij puurde daaruit het optimisme dat de VS de klimaatstrijd kunnen aangaan zonder bijkomende regulering.

We moeten als ouderen, ik ben 65, het ongeduld van de jongeren positief genoeg behandelen. Angela Merkel Bondskanselier Duitsland

Merkel leek daarnaar te verwijzen toen ze zei dat de werkloosheid in Duitsland laag is en de investeringen in infrastructuur en onderzoek hoog. ‘Maar dat zegt niets over de opdracht die de komende dertig jaar voor ons staat. Het gaat om een historische transformatie.’

Overleven

Merkel zei dat internationale samenwerking nodig is en dat ‘helaas niet iedereen met ons meewerkt’. Ook dat was een verwijzing naar Trump, die de Verenigde Staten uit het akkoord van Parijs terugtrok. Merkel zei dat het bereiken van de doelen in dat akkoord voor Europa een kwestie van overleven is.

DAVOS 2020 De economische, politieke en academische elite verzamelt van 21 tot 24 januari in het Zwitserse bergdorp Davos voor het 50ste Wereld Economisch Forum. De Tijd is in Davos en brengt de hele week verslag uit. Volg het WEF op de voet.

‘Daarom moeten we sneller handelen. De tijd dringt. We moeten als ouderen, ik ben 65, het ongeduld van de jongeren positief genoeg behandelen.’

De bondskanselier zei dat ze zich zorgen maakt over het conflict tussen klimaatactivisten en de ontkenners van de klimaatopwarming. ‘We moeten emoties en feiten weer verzoenen.’

'Iedereen meekrijgen'

Merkel gaf toe dat de opdracht lastig wordt. Ze zei dat voor de Duitse regio’s die nu nog steenkool gebruiken de transformatie groot wordt en dat de Duitse autosector aan een belangrijke transformatie bezig is. Ze erkende de spanningen in Duitsland, dat ‘doorgaans een vredevol land is’. De politieke wereld staat volgens haar voor de opdracht iedereen mee te krijgen.