De Basics van Bas | Beginnen met beleggen: Wat is een obligatie?

De Duits-Britse bankier Nathan Rothschild maakte een kapitale fout met zijn beleggingen tijdens de Slag bij Waterloo in 1815. Hij nam zijn verlies en zette vervolgens groots in op Brits staatspapier, waarmee hij twee jaar later omgerekend honderden miljoenen euro's winst boekte. Rothschild toonde dat met staatsobligaties veel geld te verdienen valt, maar wat zijn obligaties? Welkom bij de Basics van Bas.