Een van de oprichters van Apple verkocht in 1976 zijn belang van 10 procent in het technologiebedrijf voor 800 dollar. Had hij zijn aandelen behouden, dan waren ze nu honderden miljarden dollars waard. De juiste aandelen bezitten kan dus veel geld opleveren. Maar wat zijn aandelen eigenlijk? Welkom bij De Basics van Bas.