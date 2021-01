5 favoriete aandelen van Augustin Picquendar

Augustin Picquendar is de beheerder van DNCA Invest Evolutif, een flexibel beheerd fonds. Het vorige optreden dateert van 18 januari 2020. Het vijftal staat op een gemiddeld verlies van 0,4 procent exclusief dividenden. Over dezelfde periode verloor de Stoxx600-index 7,1 procent.

DSV Panalpina: logistiek

Schermvullende weergave ©Mediafin

Door de boomende e-commerce, de pandemie en de verdrievoudiging van de tarieven voor containervervoer van Azië naar Europa is de betrouwbaarheid van de bevoorradingsketen niet alleen een strategisch en concurrentievoordeel, maar ook een overlevingskwestie voor bedrijven. De fusie tussen DSV en Panalpina heeft geleid tot een nieuwe leider in logistieke oplossingen. De operationele uitmuntendheid van de Deense transport- en logistieke groep moet haar in staat stellen sneller te blijven groeien dan haar markt. Er blijft een aanzienlijk potentieel voor schaalvoordelen in de gefragmenteerde logistieke sector op het noordelijk halfrond. Daar zal de groep op inspelen.

Covestro: chemie

De producten van het Duitse Covestro zijn weinig bekend, maar worden elke dag over de hele wereld gebruikt. Meubelmaterialen, isolatieschuim voor de bouw, polymeren die schokken opvangen en het gewicht van elektrische voertuigen verminderen: de eindmarkten zijn netjes verdeeld over Azië, de VS en Europa. Covestro zal profiteren van het economisch herstel. Het aanbod van innoverende en ecologischere producten versterkt het concurrentievermogen van de wereldleider in chemie. Ondanks corona heeft het cyclische bedrijf in 2020 cash gegenereerd. Met een vrijekasstroomrendement van 7 procent voor 2021 schat de markt de veerkracht van het model nog altijd slecht in.

ASML: chips

Het Nederlandse ASML is een uniek en strategisch aandeel, met een verwachte jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 16 procent tot 2025. De producent van chipmachines surft mee op de sterke vraag naar chips voor 5G-netwerken. De Taiwanese chipproducent TSMC heeft zijn investeringsbudget fors verhoogd. ASML, dat bijna 40 procent van zijn omzet genereert via TSMC, zal profiteren. Het recente nieuws over de prijsstijging van DRAM-geheugenchips en over een evenwicht tussen vraag en aanbod zal leiden tot extra investeringen door de fabrikanten. Wij denken dat de communicatie van ASML over 2021 almaar positiever zal worden, zodat het positieve klimaat rond het aandeel aanhoudt.

Worldline: betalingen

De overname van Ingenico verstevigt de positie van Worldline als Europese betalingsverwerker. Daarnaast wikt Worldline de toekomst van zijn betaalterminals. Wij schatten dat terminals 30 procent hebben bijgedragen aan de inkomsten van de groep in 2019. In een scenario waarin de afdeling wordt verkocht, is er uitzicht op 9 procent jaarlijkse omzetgroei en 16 procent jaarlijkse groei van de bedrijfswinst, telkens over de periode 2021-2024. Fusies en overnames vormen de kern van de strategie van de Franse groep en wij geloven op termijn in nog meer deals. Worldline wordt verhandeld tegen 24 keer de verwachte winst van 2022, terecht in verhouding tot de groei.

AstraZeneca: farma