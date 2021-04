5 favoriete aandelen van Werner Wuyts

Werner Wuyts is verantwoordelijk voor de dienst Studie en Analyse bij de private bank Dierickx Leys. ‘Ik zet in op de heropening van de economie, maar houd rekening met de hevige naweeën in Europa, zoals de hoge ziekenhuisbezetting.’

Brookfield Asset Mgt. (Vermogensbeheer)

Brookfield Asset Management is gespecialiseerd in het beheer van activa zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie en vastgoed. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Het heeft een meerderheid in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. Brookfield beschikt over 77 miljard dollar om te beleggen in technologie, infrastructuur, energietransitie, herverzekeringen en private equity. Die activa zijn erg gewild.

Berkshire Hathaway (Investeringsmaatschappij)

Berkshire investeert in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Bij de beursgenoteerde deelnemingen zitten Kraft Heinz, Coca-Cola en Apple. Bij de niet-genoteerde namen vinden we nuts- en energiebedrijven (zoals energiecentrales, distributienetwerken en oliepijpleidingen), het spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe en Precision Castparts Corp, dat gespecialiseerde componenten maakt voor de luchtvaart. De Amerikaanse holding van de topbelegger Warren Buffett zet een hefboom onder de investeringen via haar verzekeringsactiviteiten. Vooral de niet-beursgenoteerde activiteiten kunnen profiteren van het herstelplan van president Joe Biden.

LVMH (Luxe)

LVMH is een Franse groep actief in luxeproducten. Het bedrijf beschikt over een indrukwekkende merkenportefeuille. Die kan profiteren van het heropenen van de economie. De groep telt vijf divisies. De tak Mode en Lederwaren is de belangrijkste, met Louis Vuitton als paradepaardje. De lederwaren van dat merk zijn zeer gegeerd in het Verre Oosten en het Westen. Christian Dior is wereldberoemd om zijn haute couture. De andere divisies zijn Selectieve Distributie, met ketens van luxewinkels, Parfums en Cosmetica, Wijnen en Geestrijke Dranken, met merken als Moët & Chandon, Dom Pérignon en Veuve Clicquot en Juwelen en Horloges, met namen als TAGHeuer, Bulgari en Zenith.

Fresenius (Gezondheidszorg)

De Duitse groep Fresenius is actief in de gezondheidszorg via vier divisies. Via haar participatie in Fresenius Medical Care is ze wereldwijd marktleider in (nier-)dialyse. Fresenius Helios baat ziekenhuizen uit. Fresenius Kabi is een producent van

(generische) geneesmiddelen en medische toestellen, en is gespecialiseerd in de behandeling van chronisch en kritiek gewonde patiënten. Het omvat onder andere intraveneus toegediende generische verdovingsmiddelen en geneesmiddelen tegen infecties, voor de behandeling van kanker en tegen auto-immuunziektes. De tak is ook actief in klinische voeding en infusie- en voedingspompen. Het bedrijf kan profiteren van de groei in de gezondheidszorg.

Ubisoft (Gaming)