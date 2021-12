5 favoriete aandelen van Wim Lewi

Het hoofd research bij KBC Securities volgt zelf de vastgoedaandelen op en tipt Intervest Offices & Warehouses. Ook Bpost draagt zijn voorkeur weg.

Bij zijn vorige selectie werkte Wim Lewi nog als onafhankelijk analist. Zijn vijftal zette een gemiddeld rendement van 26,3 procent neer, waarmee hij het beter doet dan de MSCI World Index. Vooral Volkswagen schitterde. Zijn gok op een terugval van de Nasdaq 100-index via een shorttracker met een hefboom van twee leverde echter een zwaar verlies op.

Schermvullende weergave ©Emy Elleboog

GBL (holding)

De Belgische holding GBL noteert tegen een korting van meer dan 30 procent op zijn activawaarde. Dat is opmerkelijk, want de portefeuille bestaat grotendeels uit liquide namen zoals Adidas, Pernod-Ricard, SGS en Umicore. GBL focuste op zijn investeerdersevent in Parijs onlangs op de private-equityactiviteiten, die intussen bijna 18 procent van de portefeuille bedragen. Het investeerde in groeibedrijven zoals Voodoo (games) en Canyon (fietsen). GBL zal niet meteen een Sofina worden, maar de markt onderschat het transformatieproces. Sofina noteert bovendien tegen een premie van 40 procent.

AB InBev (dranken)

AB InBev is een typische ‘re-opening play’ die kan profiteren als volgend jaar de impact van covid op onze maatschappij normaliseert. De brouwreus lijdt sterk onder de inperking van allerhande events. Betere behandelingen van het virus moeten op termijn de druk op het zorgsysteem verminderen, zodat er soepeler maatregelen van kracht worden. Het bedrijf heeft ook een nieuwe CEO die met positieve vooruitzichten uitpakte over de winstgroei op middellange termijn. De waardering van ongeveer 20 keer de verwachte winst is niet veeleisend.

CFE (maritieme diensten en bouw)

De Belgische bouwgroep CFE , waar de baggeraar DEME deel van uitmaakt, speelt in op de klimaatproblematiek. Die staat wat in de schaduw van covid, maar is brandend actueel. Het bedrijf zal zich in tweeën splitsen, zodat de dredging- en milieuactiviteiten van DEME beter tot hun recht komen. DEME profiteert op meerdere manieren van de klimaatproblematiek. Enerzijds is het internationaal actief in het plaatsen van offshorewindturbineparken. Anderzijds dragen de dredgingactiviteiten (baggeren) bij aan de bescherming van land tegen het stijgende waterpeil door de opwarming van de aarde. De oplossing is meer windenergie.

Intervest Offices & Warehouses (vastgoed)

Intervest Offices & Warehouses (IO&W) is een gereguleerde vastgoedvennootschap die kantoorvastgoed combineert met logistiek. De jongste vijf jaar is het aandeel van kantoren gedaald van meer dan 50 procent van de waarde naar 35 procent. De groeiende logistieke activiteit wordt in verhouding tot de andere logistieke spelers niet ten volle gewaardeerd. Het aandeel noteert tegen een premie van 22 procent op zijn portefeuillewaarde. Dat is een grote korting tegenover de gemiddelde premie van ongeveer 120 procent bij Montea en WDP. Het dividendrendement bedraagt een stevige 5,6 procent.

Bpost (postdiensten)