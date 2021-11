5 favoriete aandelen van Alexander Roose

De aandelenexpert van DECALIA tipt onder meer Amazon, Corbion en het Japanse Corbion.

Alexander Roose is sinds september hoofd aandelen bij de Zwitserse vermogensbeheerder DECALIA in Genève. Hij was eerder chief investment officer bij Degroof Petercam AM.

Abbott | Medische technologie

Abbott is een van de snelst groeiende ‘large cap’ bedrijven actief in medische technologie & diagnostiek, generische geneesmiddelen en medische voeding voor onder andere senioren. Het bedrijf is ultra gefocust op innovatie en heeft mede hierdoor sterke markposities veroverd in de twee snelst groeiende marktsegmenten binnen medische technologie: minimaal invasieve hartkleppen (voor hartpatienten die structurele hartproblemen hebben) en apparatuur voor continue glucosemonitoring (voor diabetespatienten). Voorts is het toonaangevend in medische diagnostiek (met sterke focus op automatisatie) en haalt het 40 procent van de omzet uit emerging markets.

Ajinomoto | Fermentatieprocessen

Net zoals Corbion, is dit Japans bedrijf van oudsher gespecialiseerd in fermentatieprocessen, waaruit het meer dan 70 procent van haar zakencijfer realiseert. In het verleden was Ajinomoto actief op te veel domeinen en te weinig gefocust, maar er waait een nieuwe wind waardoor bepaalde activiteiten (zoals dierlijke voeding) zijn verkocht, en er een rationalisatie is doorgevoerd van het fabriekenpark. De belangrijkste eindmarkten van Ajinomoto zijn de voedingsindustrie, farmaceutische industrie (actief in aminozuren en fermentatie van biologische geneesmiddelen) en de halfgeleidersector (biogebaseerd isolatiemateriaal voor printplaten).

Schermvullende weergave Alexander Roose.

Amazon | Big Tech

De e-commerce reus heeft het nog niet goed gedaan dit jaar en presteert minder goed dan de andere tech reuzen zoals Microsoft en Alphabet. Dit komt deels door hun prognose voor de rendabiliteit in het vierde kwartaal die geimpacteerd wordt door onder andere massale investeringen in hun logistiek netwerk. Nochtans worden ze steeds dominanter in e-commerce, en bieden ze mooie vooruitzichten in het verkopen van advertenties. Bovendien zijn we positief op“Fulfillment by Amazon”, Amazon die hun superieur logistiek network openstelt voor de derde partijen. Om maar niet te spreken over AWS, hun cloud business die de laatste kwartalen een groeiversnelling neerzet.

Corbion | Melkzuur

Het Nederlands bedrijf is een wereldleider in het fermentatief produceren (op basis van biogebaseerde grondstoffen en bacteriën) van melkzuren en afgeleide producten. Gezien het duurzaam karakter van het fermentatieproces, ziet Corbion toenemende interesse voor melkzuurtoepassingen, zowel vanuit de voedingssector (voor natuurlijke bewaring van voedingswaren of om het ‘etiket’ van voedingswaren te verschonen) maar ook voor nieuwe eindmarkten, zoals biomedische toepassingen en vooral voor de ontluikende markt van bioplastiek. In deze markt, heeft Corbion een joint venture met Total Energies, waarbij het melkzuur als basisgrondstof dient voor de polymerisatie van PLA, de snelst groeiende vorm van bioplastiek.

Hoya | Optisch glas