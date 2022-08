5 favoriete aandelen van Guy Sips

De analist van KBC Securities profiteert van de recente koerszwakte om Agfa-Gevaert op te pikken.

Agfa-Gevaert | Beeldvorming

We verwachten een betere tweede jaarhelft voor Agfa dankzij extra prijsacties. Ook schat de markt het potentieel van Agfa’s transformatie verkeerd in. Die zit goed op schema. De maatregelen leiden tot een vereenvoudiging van de activiteiten en laten de groep uit Mortsel toe de kosten vanaf 2023 verder te verminderen. We gaan ervan uit dat de verkoop van de afdeling Offset voor de komende vier maanden is. Agfa 2.0 zal focussen op Digital Print & Chemicals (inclusief membranen voor waterstofprojecten), Radiology Solu­tions en HealthCare IT. Dat laatste zou het volgende verkoopdoelwit zijn als het zijn rendabiliteitsdoelstelling bereikt: een bedrijfswinstmarge fors boven 10 procent.

Kinepolis | Bioscoop

Kinepolis Group telt 110 bioscopen in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Canada en de VS, goed voor 1.117 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen. De strategie van ‘premiumisatie’ van de klantbeleving - bijvoorbeeld via comfortabelere, duurdere stoelen - blijkt erg succesvol. Ze droeg in de eerste jaarhelft sterk bij tot het herstel van het operationeel resultaat. Kinepolis zag een progressief herstel van het bioscoopbezoek in alle landen, waarbij ook landen die eerst achterbleven inlopen. De zomervakantie begon veelbelovend, maar werd geplaagd door de hittegolf. Blockbusters hebben een belangrijk aandeel in het herstel van het bioscoopbezoek. Met de nieuwe ‘Avatar’-film (‘The Way of Water’) volgt in het najaar een topper.

Materialise | 3D-print

Materialise is een Leuvense leverancier van software en diensten voor 3D-printen. Ook de bekende belegger Cathie Wood pikte het aandeel op. Daardoor surft het op de grillen van haar beruchte ARK-fonds. Nu is er een instapmoment. De koers bedraagt ongeveer de helft van die bij de kapitaalverhoging van juni 2021. Een deel van het opgehaalde geld werd gebruikt om Link3D Inc. over te nemen. Dankzij die deal kan Materialise bedrijven nog beter helpen controle te krijgen over hun productie, als ze hun 3D-printing­capaciteit opschalen naar volumeproductie. De overname past in het plan om de software te laten evolueren naar een SaaS-model (Software as a Service).

Melexis | Chipontwikkelaar

Melexis verhoogde voor de tweede keer dit jaar de verwachtingen. Het bedrijf spint goed garen bij de chiphonger van de autosector, die in volle elektrificatie zit. In elke auto die ergens ter wereld van de band rolt, zitten gemiddeld 18 chips van Melexis, tegenover 13 een jaar geleden. Dat aantal verschilt fors van model tot model. Voor sommige Tesla-­modellen levert Melexis meer dan 50 chips, voor een Mercedes 170. Het doel is het gemiddelde cijfer naar 20 te brengen. Melexis probeert tegelijk minder afhankelijk te worden van de cyclische automarkt, met een beoogde verhouding 80 procent auto en 20 procent rest (gaming, domotica en industrie). Door de chiphonger van autobouwers gaat de verhouding voorlopig de andere richting uit.

Smartphoto | Foto’s