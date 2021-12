5 favoriete aandelen van John William Olsen

Door de renovatie van gebouwen met steenwolisolatie in Europa kan 660 miljoen ton koolstof worden bespaard. Rockwool is marktleider is hierin marktleider.

De beheerder van M&G Positive Impact Fund focust op bedrijven die een aantoonbare positieve impact hebben op de maatschappij.

Rockwool | Steenwolisolatie

Het Deense Rockwool is marktleider in steenwolisolatie. En die laatste is klimaatvriendelijk. Door de renovatie van gebouwen met steenwolisolatie in Europa kan 660 miljoen ton koolstof worden bespaard, wat neerkomt op twee keer de jaarlijkse uitstoot van Frankrijk. Na een sterke groei in Europa is het vizier van Rockwool vooral gericht op Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De CO₂-uitstoot die wordt vermeden tijdens de levensduur van in 2020 verkochte gebouwisolatie bedraagt 186 miljoen ton.

Ceres | Waterstof

Waterstof wordt beschouwd als de belangrijkste methode voor het koolstofvrij maken van sectoren waarvoor elektrificatie waarschijnlijk te duur of niet haalbaar is. Het Britse Ceres Power is wereldleider in waterstof-brandstofceltechnologie. Het ontwikkelt schone, schaalbare, verbrandingsvrije energie voor fabrikanten, industrie en overheden. Ceres blijft groeien en heeft al sterke banden met Japan, Duitsland, Zuid-Korea en China.

Puretech Health | Biotherapie

Puretech Health ontwikkelt geneesmiddelen tegen nog niet-opgeloste problemen in de wisselwerking tussen de hersenen en het immuunsysteem van de darmen. Het onderzoek en de ontwikkeling van Puretech, dat in het Amerikaanse Boston gevestigd is, heeft 25 kandidaat-geneesmiddelen opgeleverd. Daarvan zijn er 16 in een klinische fase, waarvan er 2 zijn doorontwikkeld en goedgekeurd door de de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA en de EU.

Helios Towers | Telecominfrastructuur

Het Londense Helios Towers is een marktleider in infrastructuur voor telecommunicatietorens. Het is een grote speler in Sub-Sahara Afrika, waar 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) afkomstig is van de mobiele sector, tegenover 4,7 procent wereldwijd. Dat wijst op belangrijke groeimogelijkheden vanwege de snel groeiende bevolking. Mobiele connectiviteit verbetert de gezondheidszorg en het onderwijs, vermindert armoede en stimuleert de economische groei. Helios Towers heeft ook een positieve impact op gemeenschappen door werkgelegenheid voor de lokale bevolking te creëren. In totaal werden in 2020 107 miljoen mensen bereikt.

Katitas | Betaalbare woningen