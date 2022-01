5 favoriete aandelen van Riet Vijgen

De beursexperte van Leo Stevens Private Banking tipt onder meer een Amerikaans medtechbedrijf en een infrastructuurfonds van M&G.

Adobe | Software

Wie met grafisch ontwerp, digitaal documentbeheer, webdesign en digitale marketing te maken heeft, kent Adobe . Het bedrijf heeft bijna het monopolie in digitale media (70% van de omzet) en haalt de rest van zijn inkomsten uit digitale marketing. Die activiteit groeit snel en biedt oplossingen om de effectiviteit van onze digitale aanwezigheid te meten en op te drijven. Sinds de omvorming van het verkoopmodel van punctuele verkopen naar een goedkopere cloudabonnementsformule is de totale markt van Adobe verveelvoudigd. Abonnees worden continu gepaaid met upgrades en nieuwe toepassingen zodat de klantenbinding toeneemt.

ASML | Chipmachines

Door de technologische versnelling is de vraag naar chips of halfgeleiders exponentieel gestegen. De technologie van ASML is cruciaal voor de ontwikkeling. Chips worden almaar kleiner, efficiënter en performanter. Lithografiesystemen bepalen of de details op een chip kleiner kunnen. Met machines op basis van lichtbronnen - Extreme Ultra Violet en Deep Ultra Violet - staat ASML haast zonder concurrentie technologisch aan de top. Door die technologische voorsprong en een goed gevuld orderboek blijft dit groeiverhaal intact.

LVMH | Luxe

Door de wereldwijd groeiende middenklasse stijgt de vraag naar luxeproducten. De organische groei van LVMH in de periode 2016-2021 is 11 procent op jaarbasis. Dat overtreft de gemiddelde globale groei van het bruto binnenlands product van zowat 5 procent. LVMH beschikt over sterke prijszettingsmacht dankzij bekende merken als Louis Vuitton en Moët&Chandon. De brutobedrijfsmarge bedraagt 68 procent. De grote blootstelling aan de Aziatische consument (41% van de omzet) biedt opportuniteiten. De langetermijnimpact van de Chinese welvaartspolitiek op de omzetgroei zou eerder beperkt zijn wegens de spreiding van het cliënteel en het sterke merkenaanbod.

Stryker | Medtech

Dr. Homer Stryker, een orthopedisch chirurg, richtte in 1941 een bedrijf op om zijn mobiel ziekenhuisbed te commercialiseren. Daarna ontwikkelde hij zijn eigen chirurgisch handgereedschap en een allereerste voorloper van de voetbrace. Ook vandaag is Stryker actief in de productie van chirurgisch handgereedschap en ziekenhuisbedden. Dankzij een overname in 1998 voegde het daar de productie en verkoop van orthopedische implantaten bij en in 2011 ontstond de afdeling neurotechnologie. Elk segment groeit sneller dan de markt dankzij vooruitstrevende technologie.

M&G Global Listed | Infrastructure Fund